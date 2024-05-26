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    4. Beden pozitifliği savunucusu Nelly London gerçekçi yaz vücudunu paylaştı

    Beden pozitifliği savunucusu Nelly London gerçekçi yaz vücudunu paylaştı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.05.2024 12:21
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    Beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken Nelly London, sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tepki gösteriyor. Kadınların kendi bedenleri içinde mutlu olması gerektiğini savunan London, gerçekçi vücutlarıyla nasıl göründüklerini düşünürlerse düşünsünler insanları plaja gitmeye ve eğlenmeye çağırıyor.

    Vücut pozitifliği savunucusu Nelly London, gerçekçi yaz vücudunu paylaştı.

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    Paylaşımında bikiniyle ayakta duran, aynaya bakan Nelly'nin kafasındaki "sesleri" dinlediği ve şunu yazdığı görülüyor: "Her yıl yaz yaklaşırken beslenmem", insanlar başkalarına nasıl hızlı kilo verebileceklerini anlatmaya çalışırken bunun sürdürülemez ve sağlıksız olduğunu bilmiyor.

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    Nelly London Instagram'da paylaşım yaparak insanlara vücutlarının zaten yaza hazır olduğunu ve eğer akışlarında benzer şeyler görüyorlarsa bu olumsuzluğu görmezden gelmelerini önerdi.

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    İnsanları yeterince mükemmel görünmediğinizden endişe etmek yerine o plajda hak ettiğiniz gibi yer almaya çağırdı. "Bu dünyada 75 yaz geçiriyoruz ve eğer şanslıysak, bu yüzden tadını çıkarmayı hak etmiyormuşsunuz gibi bir yazı daha harcamaya cesaret etmeyin" diye ısrar etti.

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    Başlıkta videoda söylediklerini destekledi ve şunları paylaştı: "Ama cidden, en azından kendimizi her gün duyduğumuz ve bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen çok fazla sesten korumaya çalışmalıyız. Özellikle de yılın bu zamanında bedenlerimizle işimiz olmamalı."

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    Nelly'nin verdiği beden olumlu mesajını 20 bini aşkın kişiden beğeni ve yorum yağdı.

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    Beden pozitifliği savunucusu kadının Instagram hesabından 585 bin takipçisi bulunuyor.

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    vücut
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