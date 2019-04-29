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Begüm'ün organları, 5 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:19 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Begüm Ustalar’ın (13) organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Begüm'ün organları, 5 kişiye umut oldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Begüm Ustalar’ın (13) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Ölümü ile ailesini üzen Begüm'ün organları, 5 kişiye umut oldu.
Şanlıurfa’da geçen hafta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Begüm Ustalar'ın, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşti. Begüm'ün ölümü üzerine, organ nakil merkezi koordinatörleri Hasan Basri Bahçıvan ve Mahmut Kılıç, aileye organ bağışı konusunda bilgi verildi. Ailenin bağış kararı vermesi üzerine Begüm’ün 2 böbreği, karaciğeri ve akciğeri ile pankreası organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı. Begüm'den alınan akciğer Ankara'ya diğer organlar ise Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne helikopter ambulans ile nakledildi. Kızını kaybeden baba Zafer Ustalar, "Kızımızın organlarını bağışladık. Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum" dedi.
Öte yandan hastanelere ulaştırılan organların, hastalara başarılı şekilde nakledildiği belirtildi.

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Begüm'ün organları, 5 kişiye umut olduBegüm'ün organları, 5 kişiye umut oldu

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