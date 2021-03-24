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Behiye Eker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Behiye Eker AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

24.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında MKYK listesi açıklandı. Listede 75 isim yer aldı. AK Parti'nin MKYK listesinde yer alan AK Parti üyelerinden birisi de Behiye Eker oldu. MKYK Behiye Eker'i araştırmaya başladı. Peki Belgin Uygur kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Behiye Eker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Behiye Eker AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Behiye Eker.

BEHİYE EKER KİMDİR?

Behiye Eker, 1979 senesinde Mersin'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001 senesinde mezun olan Behiye Eker, İşletme ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı.

Kendisine ait bir hukuk bürosu açıp bu büroda avukatlık mesleğini icra eden Behiye Eker, kurulduğu günden beri AK Parti içerisinde farklı kademelerdeki çeşitli görevlerde yer almaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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