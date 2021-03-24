Behiye Eker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Behiye Eker AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Behiye Eker.

BEHİYE EKER KİMDİR?

Behiye Eker, 1979 senesinde Mersin'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001 senesinde mezun olan Behiye Eker, İşletme ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı.

Kendisine ait bir hukuk bürosu açıp bu büroda avukatlık mesleğini icra eden Behiye Eker, kurulduğu günden beri AK Parti içerisinde farklı kademelerdeki çeşitli görevlerde yer almaktadır.



