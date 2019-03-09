KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hedef ne, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü tırtıklamak. Böyle bir siyaset anlayışı Türkiye'ye zarar verir. Onun için diyoruz ki bu seçimlerin Türkiye'nin bekasıyla alakası var. Beka Türkiye'nin gücü, varoluşu demektir." dedi.

Kocaeli'de, Derince İlçe İstişare Kurulu Toplantısı'na katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de AK Parti iktidarları döneminde ekonomik, siyasal ve sosyal alanda yaşanan değişim ve dönüşümü örneklerle anlattı.

Karşılarında birbirine benzemeyen bütün unsurların ittifak yaptığını aktaran Yazıcı, "Hedef ne, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü tırtıklamak. Böyle bir siyaset anlayışı Türkiye'ye zarar verir. Onun için diyoruz ki bu seçimlerin Türkiye'nin bekasıyla alakası var. Beka Türkiye'nin gücü, varoluşu demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, daha sonra Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün'ün seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katıldı.