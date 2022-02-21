Bekçi alımı başvuru şartları neler? 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı başvurularının İŞKUR üzerinden yapılacağı açıklandı. Bekçi alımlarının Antalya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Hatay, Bilecik, Konya gibi şehirlerden yapılacağı tahmin ediliyor. Bekçi adaylarının gözleri EGM ve PA tarafından yapılacak güncel duyuruya çevrildi. 2022 bekçilik yazılımı deneme sınavı Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek ve 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek.

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayımlanmadı, bekçilik başvuruları başlamadı. Konuyla alakalı gelişmeler sayfamızda yer alacak.

Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek. Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Önceki alımlarda belirlenen şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.



