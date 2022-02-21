HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bekçi alımı başvuru şartları neler? 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı başvuru şartları neler? 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

21.02.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) duyuruları bekçi adayları tarafından takip ediliyor. 10 bin jandarma bekçi alımı gerçekleştirileceği açıklamasının ardından bekçi adayları başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağına ve bekçi olma şartlarının neler olduğuna dair araştırma yapmaya başladı. Adaylarda aranan şartlar arasında en az lise mezunu olmak ve beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak yer alıyor. Peki 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı başvuru şartları neler? 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı başvurularının İŞKUR üzerinden yapılacağı açıklandı. Bekçi alımlarının Antalya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Hatay, Bilecik, Konya gibi şehirlerden yapılacağı tahmin ediliyor. Bekçi adaylarının gözleri EGM ve PA tarafından yapılacak güncel duyuruya çevrildi. 2022 bekçilik yazılımı deneme sınavı Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek ve 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek.

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayımlanmadı, bekçilik başvuruları başlamadı. Konuyla alakalı gelişmeler sayfamızda yer alacak.

Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek. Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

Bekçi alımı başvuru şartları neler? 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Önceki alımlarda belirlenen şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PTT 55 bin personel alımı başvuruları ne zaman? PTT 55 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"
19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
bekçi

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

İmamoğlu veya Yavaş aday olur mu? Kılıçdaroğlu açıkladı

İmamoğlu veya Yavaş aday olur mu? Kılıçdaroğlu açıkladı

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Cinayeti itiraf edip cezaevinde intihar etti

Cinayeti itiraf edip cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.