Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? 2021 EGM bekçi alımı başvuru şartları...

EGM bünyesinde çalışmak isteyen ve bekçi olmak isteyen vatandaşlar bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusunu sorguluyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanmış olan duyuruda başvuru şartlarına yönelik bilgiler bulunuyor. Peki bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle beraber giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabilmekte. Bekçi alımıyla ilgili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilmiş olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyuruldu fakat alımın yapılacağı tarih ile ilgili henüz net bir bilgi açıklanmadı.

2021 EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) En az 167 cm boyunda olmak

3) Beden kitle indeksi 18 (dâhil olmak üzere) ile 27 (dâhil) arasında bulunmak.

4) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

5) Başvuru yapmış olduğu ilçe sınırları içerisinde en az bir senedir ikamet ediyor olmak,

6) Askerlik görevini bitirmiş olmak,

7) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak koşuluyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

8) Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas ya da yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

9) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli olarak tanınmamak,

10) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

11) Memuriyete engel herhangi bir hali bulunmamak,

12) Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

13) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

14) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

15) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

16) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

17) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak ya da bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

18) Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak,

19) Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricinde, herhangi bir sebeple polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.



