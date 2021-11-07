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Bekçiler yanına geldiği sırada bayıldı, hastanede hayatını kaybetti

07.11.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Sincan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oturan bir kişi, bekçilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yapmak için yanına geldiği sırada bayıldı. Bayılan kişi hastanede hayatını kaybederken, çakmak gazı çektiği iddia edildi.

Bekçiler yanına geldiği sırada bayıldı, hastanede hayatını kaybetti

Olay Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Turgut Özal Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre 2 kişiyle birlikte parkta oturan V.T., bekçilerin GBT yapmak için yanlarına geldiği esnada bayılarak yere düştü. Olay yerinden bulunan bekçiler 112 Acil Servis ekipleri'ne haber verdi. Sağlık ekipleri V.T.’yi çevredeki hastaneye sevk etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların yaptıkları ilk müdahaleye rağmen V.T. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, V.T.’nin çakmak gazı çektiği iddia edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Ankara Sincan ilçesi
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