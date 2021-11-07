Bekçiler yanına geldiği sırada bayıldı, hastanede hayatını kaybetti

Olay Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Turgut Özal Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre 2 kişiyle birlikte parkta oturan V.T., bekçilerin GBT yapmak için yanlarına geldiği esnada bayılarak yere düştü. Olay yerinden bulunan bekçiler 112 Acil Servis ekipleri'ne haber verdi. Sağlık ekipleri V.T.’yi çevredeki hastaneye sevk etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların yaptıkları ilk müdahaleye rağmen V.T. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, V.T.’nin çakmak gazı çektiği iddia edildi.

Kaynak: İHA

