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Bekçilere silah çekip eve saklandılar! Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 06:13 | Son Güncelleme

Elazığ’da bekçilere silah çekip kaçan ve bir eve saklanan 3 şüpheli özel harekat timinin koçbaşıyla kapıyı kırdığı operasyonla yakalandı.

Bekçilere silah çekip eve saklandılar! Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli devriyede olan bekçilere silah çekip ateş ederek kaçmaya başladı.Takibi sürdüren bekçiler takviye isterken şüpheliler, 2 katlı bir eve gizlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada olay yerine asayiş ve özel harekat ekipleri gelerek ilk olarak çevre güvenliğiyle bölgeyi ablukaya aldı. Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi için eve özel tim operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapıyı kıran özel harekat timi evde saklanan 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

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Evde olay yeri inceleme ve narkotik ekipleri dedektör köpekle arama yaptı.

Emniyete götürülen şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Elazığ Bekçi özel harekat timi operasyon

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