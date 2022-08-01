HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklanma tarihi

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklanma tarihi

01.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınav sonuçları gündemde yer aldı. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavının 17 Temmuz Pazar günü tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Polis Akademisi'nin sınav sonuçlarıyla alakalı açıklamaları merak konusu oldu. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklanma tarihi

Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. EGM PA tarafından yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı 17 Temmuz tarihinde tamamlandı. Bekçilik sınavına giren bekçi adayları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın sınav sonrası yaptığı duyuruyu sorguluyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022/1 EGM PA tarafından bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

bekci-2

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatı kabusa dönüştü, bu hale geldi! 'Sanki suratıma kaynak yapıyor'Hayatı kabusa dönüştü, bu hale geldi! 'Sanki suratıma kaynak yapıyor'
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi'nin uçağını düşürebilirizABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi'nin uçağını düşürebiliriz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi!Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi!
Anahtar Kelimeler:
polis akademisi bekçi bekçilik sınav sonuçları egm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Pasaportsuz ilk pazar! Akın akın Edirne'ye geliyorlar

Pasaportsuz ilk pazar! Akın akın Edirne'ye geliyorlar

Korkunç olay! Eşini uyuduğu sırada katletti

Korkunç olay! Eşini uyuduğu sırada katletti

İlginizi Çekebilir

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.