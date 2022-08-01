Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklanma tarihi

Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. EGM PA tarafından yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı 17 Temmuz tarihinde tamamlandı. Bekçilik sınavına giren bekçi adayları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın sınav sonrası yaptığı duyuruyu sorguluyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022/1 EGM PA tarafından bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

