Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklanma tarihi

Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. EGM PA tarafından yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı 17 Temmuz tarihinde tamamlandı. Bekçilik sınavına giren bekçi adayları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın sınav sonrası yaptığı duyuruyu sorguluyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022/1 EGM PA tarafından bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.
2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf
2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf
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