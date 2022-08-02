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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınav sonuçları tarihi!

02.08.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 17 Temmuz Pazar günü yapılan sınav sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına giren birçok aday internette -araştırma yapıyor. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Bekçilik sınav sonuçları tarihi...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınav sonuçları tarihi!

Bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bir süre önce EGM PA tarafından yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına ilişkin açıklamada bulunulmuştu. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınav sonuçları tarihi ve detaylar haberimizde...

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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

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