HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bekçiyle tartışıp üzerine Pitbull saldılar!

Bekçiyle tartışıp üzerine Pitbull saldılar!

05.03.2021 16:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de 3 kişiye uyarıda bulunan fabrika bekçisi, saldırıya uğradı. Uyarı alan kişiler yanlarındaki pitbull köpeği bekçiye saldırması için saldı. Yaşanan dehşet kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy'de bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre fabrikada bekçilik yapan O.Ö, saat 02.00’da fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi fark etti. Bekçi, kişileri sözlü bir şekilde uyararak fabrika çevresinde dolaşmamalarını söyledi. Bunun üzerine şahıslar ile bekçi arasında tartışma çıktı.

KÖPEĞİ SALDIRMASI İÇİN ÜZERİNE SALDILAR

3 kişi, fabrika çalışanına yanlarında bulunan pitbull cinsi köpekle birlikte saldırdı. Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanı, bacağını ısıran köpekten dakikalarca kurtulamadı. Bekçi bir süre sonra köpekten kurtularak fabrika içerisine kaçtı.

DEHŞET ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, fabrika çalışanı O.Ö. olay sonrası kaçan 3 kişiden şikayetçi oldu. Pitbull saldırısı sonucu bacağından ağır şekilde yara alan O.Ö, kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Cinayet sanığının oğlu: Babamın başına silah dayadılarCinayet sanığının oğlu: Babamın başına silah dayadılar
Ali imran suresinin meali ve faziletleriAli imran suresinin meali ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Ordu'da 'domuz bağı' cinayeti sanıkları dayı ve yeğene ağırlaştırılmış müebbet hapis

'Domuz bağı' cinayetinde katil dayı ve yeğenin cezası belli oldu

Cinayet sanığının oğlu: Babamın başına silah dayadılar

Cinayet sanığının oğlu: Babamın başına silah dayadılar

Hem dolandırdılar, hem tehdit ettiler! 'Seni Cemal Kaşıkçı gibi yaparız'

Kan donduran tehdit! 'Seni Cemal Kaşıkçı gibi yaparız'

TIR'dan düşen zeytin bidonlarından böyle kurtuldu

Hepsi üzerine devrilince... Böyle kurtuldu!

Emanet köpeğe cinsel istismar! İğrenç olay için istenen ceza belli oldu

Emanet köpeğe cinsel istismar! İstenen ceza belli oldu

Boşandığı kadını öldüren hükümlü cezaevinde intihar etti

9 aylık hamile eski eşini katletmişti! Cezaevinde intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.