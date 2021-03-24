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Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bekir Bozdağ AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

24.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında MKYK listesi açıklandı. Listede 75 isim yer aldı. AK Parti'nin MKYK listesinde yer alan AK Parti üyelerinden birisi de Bekir Bozdağ oldu. MKYK listesinin açıklanması ile vatandaşlar Bekir Bozdağ'ı araştırmaya başladı. Peki Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bekir Bozdağ AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Bekir Bozdağ.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Bekir Bozdağ'ın annesinin adı Nuriye Bozdağ; babasının adı ise Mehmet Duran Bozdağ'dır.

Avukat olan Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Bekir Bozdağ, çok uzun süre boyunca serbest avukat olarak çalıştı. Fazilet Partisi Akdağmadeni (Yozgat) Belediye Başkan Adayı (1999) oldu. Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bekir Bozdağ AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002); AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007); AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği; AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. Yasama Dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

Bekir Bozdağ, 22. Yasama Döneminde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Döneminde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. Hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı fahri Başdanışmanlığı görevinde (2015) bulundu. 27. Yasama Döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Bekir Bozdağ evli ve üç çocuk babasıdır. Aynı zamanda orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir

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Bekir Bozdağ AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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