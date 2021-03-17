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Bekir Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayat hikâyesi nedir?

17.03.2021 21:36 | Son Güncelleme:
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Bekir Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin en çok araştırılan isimlerden biri oldu. HDP’ye dava kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açan Bekir Şahin hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin kaç yaşındadır? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına yönelik açtığı davanın ardından gündemde en çok merak edilen kişilerden biri oldu. Vatandaşlar arama motorları üzerinden Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin nerelidir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin hakkında merak edilenler...

BEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 1 Mart 1960 yılında Mecitözü’nde dünyaya gelmiştir. Şahin, Çorum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Mesleğine İzmir ve Çorum Hakim adayı olarak başlayan Bekir Şahin, Gercüş, Küre, Çine Hakimliği, Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hakimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

16 Mart 2013 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Bekir Şahin, 30 Mayıs 2019’da Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. 4 Haziran 2020 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Ayrıca, Bekir Şahin evli ve iki çocuk babasıdır.

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Yargıtay HDP Halkların Demokratik Partisi

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