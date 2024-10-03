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  4. Cem Garipoğlu öldü mü? Beklenen gün geldi: Mezarı açılıyor... İlk görüntüler geldi!

Cem Garipoğlu öldü mü? Beklenen gün geldi: Mezarı açılıyor... İlk görüntüler geldi!

03.10.2024 10:41
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03.10.2024 10:41
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15 yıl önce Münevver Karabulut'u canice katleden Cem Garipoğlu 2014 yılında kaldığı hücresinde ölü bulunmuştu. Garipoğlu'nun ölüp ölmediği konusunda ortaya atılan iddialar sonrası Karabulut ailesinin fethi kabir işlemi talep etmiş ve kabul edilmişti. Garipoğlu'nun mezarının açılma işlemi 11.00'de başlandı. Garipoğlu'nun mezarından ilk görüntüler geldi!

2009 yılında Başakşehir'in Bahçeşehir mahallesinde bir villada Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu 2014 yılında kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı merak konusu olmuştu.

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KARABULUT AİLESİNİN TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ

Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat üzerine savcılık, Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de açılmasına karar vermişti.

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Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi.

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KARABULUT AİLESİ MEZARLIĞA GELMEDİ

Münevver Karabulut'un ailesinin fethi kabir işlemleri için mezarlığa gelmediği öğrenildi.

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İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Garipoğlu'nun mezarının açılma işlemi saat 11.00 itibarıyla başladı.

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Mezarın açılması sonrası ilk görüntüler geldi.

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NE OLMUŞTU?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 17 yaşındaki Karabulut’un cansız bedeni, parçalanmış şekilde gitar kutusuna konuldu ve Etiler’deki bir çöp konteynerine atıldı. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. İçerisinde sırları barındıran vahşi cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda büyük infial uyandırmıştı.

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197 GÜN SONRA TESLİM OLMUŞTU

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu’nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Cem Garipoğlu mezar
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