HABER
  4. Beklenen kar gelmeyince çareyi suni karda buldular

Beklenen kar gelmeyince çareyi suni karda buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Yeterli yağış olmaması nedeniyle sezonu açamayan Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili için yapay kar üretme makineleri çalıştırıldı - Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: - "Her alanda olduğu gibi bu alanda da amacımız vatandaşımıza hizmet etmek. Öğrencilerimiz tatile girdi, haklı olarak değerlendirmek isteyecekler. Onlar için en ideal yer de Yalnızçam'dır. Biz de buna altyapı oluşturmak istedik"

Ardahan'da bu yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle sezonu açamayan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yapay kar üretilmeye başlandı.

Son yıllarda yeni yapılan altyapı çalışmaları ve tesislerle kış turizminde adını duyurmaya başlayan kayak merkezi, bu yıl yeterli kar yağışının yaşanmaması nedeniyle sezonu açamadı.

Vatandaşların yarıyıl tatilinde kayak merkezinde zaman geçirebilmesi ve kayak yarışlarına ev sahipliği yapabilmek için harekete geçen Ardahan Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesinden gönderilen iki yapay kar üretim makinesiyle çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte pistler, üretilen suni karla doldurulup sezona hazır hale getiriliyor.

- Öğrenciler tatillerini kayak merkezinde değerlendirecek

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahanlı kayakseverleri en kısa sürede kara kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Erzurum'dan getirilen makineleriyle Yalnızçam'da suni kar ürettiklerini anlatan Masatlı, "Amacımız en kısa sürede sezonu açmak çünkü bu yıl şansız bir dönem oldu. Beklenen kar yağmadı. Biz de böyle bir çözüm bulduk. Her alanda olduğu gibi bu alanda da amacımız vatandaşımıza hizmet etmek. Öğrencilerimiz tatile girdi, haklı olarak değerlendirmek isteyecekler. Onlar için en ideal yer de Yalnızçam'dır. Bizde buna altyapı oluşturmak istedik." diye konuştu.

- Hafta sonu sezonun tamamen açılması planlanıyor

Yalnızçam Kayak Merkezi İşletme Müdürü Hükümdar Baydar da sezonu en kısa sürede açmayı planladıklarını; yapay kar üretimine ağırlık verildiğini söyledi.

Şanssız bir dönem yaşadıklarını, yapay kar ile bunun giderileceğini anlatan Baydar, şunları kaydetti:

"Şu an üretimine başladığımız karla ivedi bir şeklide sezonu açacağız. Burada üretilen karın, daha sonra uygun olan alanlara, yani pistlere dağıtımı gerçekleşecek. Şu an çalışmamız gayet verimli bir şekilde sürüyor.Tabii ki kar geç de olsa yağacak ancak bizim bu yaptığımız yağacak olan kara altyapı. Buna takviye yağacak kar ise bölgeyi daha da hareketlendirecektir. Hafta sonu ise sezonu tamamen açıp özellikle tatili değerlendirmek isteyen öğrenciler için güzel bir ortam oluşturmak istiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Erciyes'e hafta sonu 100 bin ziyaretçiErciyes'e hafta sonu 100 bin ziyaretçi
Kocaeli’deki AVM yangını bu sözlerle anlattı:Kocaeli’deki AVM yangını bu sözlerle anlattı:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tatil Valilik Yapay Kar

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bit pazarında haraç kestiler, vermeyene işkence yapıp video çektiler

Haraç kesip, vermeyene işkence yaptılar

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme! 59 kişi tutuklandı

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme!

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı: Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı!

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili yeni gelişme! Mühür 67 gün sonra söküldü

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Bursa’da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Bursa’da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.