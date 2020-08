Beklenen müjde geldi: YouTube iPhone'lar için değişiyor!

YouTube iPhone kullanıcılarına pek çok yenilik sunuyor. Son güncellemesi ile uygulamanın simgelerinde değişikliğe giden YouTube, şimdi ise iPhone kullanıcılarının video izleme keyfini kolaylaştıracak. Bu kolaylaştırmayı sağlayacak özelliğin adı ise resim içinde resim. (picture in picture.)

Resim içinde resim özelliği, Android kullanıcılarının yakından tanıdığı bir özellik. Birçok Android telefon başka bir uygulamayı kullanırken, aynı zamanda video izlemeye de izin veriyor. 9to5Mac'in de doğruladığı son habere göre, YouTube resim içinde resim özelliğini iPhone kullanıcılarına sunacak. Böylece YouTube izleyicisi iPhone kullanıcıları, bir yandan ana sayfada gezerken bir yandan da YouTube videoları izlemeye devam edebilecek. Fakat YouTube'un bir şartı olacak.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.



(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln