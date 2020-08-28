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Beklenen müjde geldi: YouTube iPhone'lar için değişiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

Google, iPhone için YouTube uygulamasına yeni bir özellik ekliyor. Bazı YouTube kullanıcıları tarafından fark edilen YouTube'un yeni iOS özelliği, iPhone'larda video izlemeyi hayli kolay hale getirecek.

Beklenen müjde geldi: YouTube iPhone'lar için değişiyor!

YouTube iPhone kullanıcılarına pek çok yenilik sunuyor. Son güncellemesi ile uygulamanın simgelerinde değişikliğe giden YouTube, şimdi ise iPhone kullanıcılarının video izleme keyfini kolaylaştıracak. Bu kolaylaştırmayı sağlayacak özelliğin adı ise resim içinde resim. (picture in picture.)

YOUTUBE VİDEOLARI UYGULAMA DIŞINA TAŞINACAK

Resim içinde resim özelliği, Android kullanıcılarının yakından tanıdığı bir özellik. Birçok Android telefon başka bir uygulamayı kullanırken, aynı zamanda video izlemeye de izin veriyor. 9to5Mac'in de doğruladığı son habere göre, YouTube resim içinde resim özelliğini iPhone kullanıcılarına sunacak. Böylece YouTube izleyicisi iPhone kullanıcıları, bir yandan ana sayfada gezerken bir yandan da YouTube videoları izlemeye devam edebilecek. Fakat YouTube'un bir şartı olacak.

RESİM İÇİNDE RESİM ÖZELLİĞİNİN BEDELİ: YOUTUBE PREMİUM

YouTube, söylenenlere göre resim içinde resim özelliği için YouTube Premium şartı arayacak. Yani ücretli YouTube kullananlar, arka planda oynatma gibi özelliklerle birlikte resim içinde resim özelliğinden de faydalanabilecek. YouTube kullanıcılarının Twitter'da paylaştığı videolara göre yeni özellik henüz test aşamasında. Test sürecinin tamamlanmasının ardından YouTube'un resim içinde resim özelliğinin tüm YouTube kullanıcılarına sunulması bekleniyor. YouTube'dan ise konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

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