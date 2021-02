Beklenen oldu: Clubhouse'un logosu değişti!

''Clubhouse logosundaki adam kim?'' sorusu geçtiğimiz haftalarda birçok kullanıcının aklını kurcalamıştı. Clubhouse ise Twitter hesabından yaptığı açıklama ile logodaki kişinin kim olduğunu açıklamıştı. Haftalardır uygulamanın logosunda karşımıza çıkan kişinin Bomani X adındaki bir sanatçı olduğu ortaya çıkmıştı. Clubhouse, yaptığı açıklamada sadece logodaki kişiye dair bilgiler paylaşmamıştı. Uygulamanın logo konusunda farklı bir politikaya sahip olduğu da ortaya koyulmuştu. Clubhouse, her yeni büyük güncelleme ile logodaki kişinin Clubhouse topluluğundaki bir üyenin profil fotoğrafı ile değiştiğini söylemişti. Yani bu, gelecek bir güncelleme ile logonun değişeceği anlamına geliyordu. Nitekim beklenen oldu. iOS için Clubhouse güncellemesi yayınlandı.

iOS tarafında yayınlanan güncelleme ile birlikte Clubhouse'un logosu da değişti. Daha önce Bomani X'in fotoğrafının yer aldığı logo yerini Axel Mansoor isimli bir Clubhouse üyesinin profil fotoğrafının olduğu yeni logoya bıraktı.

Axel Mansoor, bir şarkıcı ve söz yazarı. Ancak Axel, Clubhouse'ta oldukça ilginç yayınlar gerçekleştiriyor. Zira sanatçı her akşam uyumak isteyenler için şarkılar söylüyor. Axel Mansoor'un Clubhouse logosunda ne kadar yer alacağı ise bilinmiyor. Ancak bir dahaki güncellemeye kadar Axel'in logoda yer alacağı kesin.

After a legendary run, we're bidding farewell to @iambomanix and welcoming @iamaxelm as our new icon! All the way from Mauritius, Axel is a singer-songwriter & the host of the #LullabyClub, singing the world to sleep every night at 9pm PT! We're stoked to have you Axel! ???? ????️ pic.twitter.com/h7D1koFl56