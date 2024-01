Beklenen oldu! Kuzey Kore saldırıya başladı: Güney Kore tahliye kararı aldı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un en büyük düşmanı ABD'nin müttefiki olan Güney Kore'ye olan tehditleri, artık fiiliyata döküldü. Her fırsatta sürekli düşmanlarını nükleer silahlarla tehditlerde bulunan Kuzey Kore, bu sefer söylemlerini eyleme döktü. Pyongyang cephesi Güney Kore'ye ait iki adayı top mermisiyle vurmaya başladı.

TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLATILDI

Sarı Deniz'de yer alan ve Kuzey Kore'ye 12 kilometrelik mesafede yer alan Yeonpyeong Adası'ndaki yerel yetkililer, Kuzey Kore'nin başlattığı saldırı sonrası 'önleyici tedbir' olarak tahliye işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

Aynı şekilde Baengnyeong Adası'nda da tahliye emri olduğu öğrenildi.

NÜKLEER SAVAŞ HİÇ UZAK DEĞİL

Bugünkü top atışları Pyongyang yönetiminin Yeonpyeong Adası'na ilk atışları değil. Kuzey Kore 2010 yılının Kasım ayında da 170 tane top mermisi atmıştı.

İki devlet arasındaki ilişkiler, Kuzey Kore'nin nükleer güç statüsünü anayasaya dahil etmesinden sonra on yıllardır çok kötü durumda.

Yıllardır Pyongyang yönetimi Güney Kore'yi her an nükleer bir saldırıyla test edebileceklerini ifade etmeye devam ederken, her geçen yıl savunma harcamalarını da artırıyor.

Kuzey Kore cephesinden cumartesi günü yapılan açıklamada lider Kim, ABD'yi açık bir dille tehdit etmiş, "Düşmanların Kuzey Kore'yi işgal etmeye yönelik pervasız hareketleri nedeniyle Kore Yarımadasında her an bir savaşın çıkabileceği yönünde oldu bittiye izin verilmeyecek" demişti.

Washington yönetimi ise Pyongyang cephesine caydırıcılık oluşturmak amacıyla Güney Kore'nin liman kenti Busan'a nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı konuşlandırmış ve uzun menzilli uçaklarını Seul ve Tokyo'daki tatbikatlarda uçurmuştu.

Kuzey Kore cephesi ise Washington'un bu tutumunu 'kasıtlı nükleer savaş provokatif hamleleri' olarak nitelendirmişti. Ayrıca Kuzey Kore lideri Kim, ordunun "olası herhangi bir nükleer krize hızlı bir şekilde tepki vermesi ve olası bir durumda nükleer güçler de dahil olmak üzere tüm fiziksel araçları ve güçleri seferber ederek tüm Güney Kore topraklarını bastıracak büyük bir olayın hazırlıklarına sürekli teşvik vermesi gerektiğini" söyledi.