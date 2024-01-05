HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beklenen oldu! Kuzey Kore saldırıya başladı: Güney Kore tahliye kararı aldı!

Beklenen oldu! Kuzey Kore saldırıya başladı: Güney Kore tahliye kararı aldı!

05.01.2024 09:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Baengnyeong Adası ve Yeonpyeong Adası'na saldırmaya başladı. Alınan bilgilere göre 200'den fazla top mermisi atılması sonrası Seul cephesi harekete geçti. Ada sakinleri için tahliye emri verilirken, sürecin nereye gideceği merak ediliyor.

Beklenen oldu! Kuzey Kore saldırıya başladı: Güney Kore tahliye kararı aldı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un en büyük düşmanı ABD'nin müttefiki olan Güney Kore'ye olan tehditleri, artık fiiliyata döküldü. Her fırsatta sürekli düşmanlarını nükleer silahlarla tehditlerde bulunan Kuzey Kore, bu sefer söylemlerini eyleme döktü. Pyongyang cephesi Güney Kore'ye ait iki adayı top mermisiyle vurmaya başladı.

2023-05-31T125311Z_1_LYNXMPEJ4U0I0_RTROPTP_4_NORTHKOREA-POLITICS

TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLATILDI

Sarı Deniz'de yer alan ve Kuzey Kore'ye 12 kilometrelik mesafede yer alan Yeonpyeong Adası'ndaki yerel yetkililer, Kuzey Kore'nin başlattığı saldırı sonrası 'önleyici tedbir' olarak tahliye işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

Aynı şekilde Baengnyeong Adası'nda da tahliye emri olduğu öğrenildi.

K1

NÜKLEER SAVAŞ HİÇ UZAK DEĞİL

Bugünkü top atışları Pyongyang yönetiminin Yeonpyeong Adası'na ilk atışları değil. Kuzey Kore 2010 yılının Kasım ayında da 170 tane top mermisi atmıştı.

İki devlet arasındaki ilişkiler, Kuzey Kore'nin nükleer güç statüsünü anayasaya dahil etmesinden sonra on yıllardır çok kötü durumda.

Yıllardır Pyongyang yönetimi Güney Kore'yi her an nükleer bir saldırıyla test edebileceklerini ifade etmeye devam ederken, her geçen yıl savunma harcamalarını da artırıyor.

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Kuzey Kore cephesinden cumartesi günü yapılan açıklamada lider Kim, ABD'yi açık bir dille tehdit etmiş, "Düşmanların Kuzey Kore'yi işgal etmeye yönelik pervasız hareketleri nedeniyle Kore Yarımadasında her an bir savaşın çıkabileceği yönünde oldu bittiye izin verilmeyecek" demişti.

Washington yönetimi ise Pyongyang cephesine caydırıcılık oluşturmak amacıyla Güney Kore'nin liman kenti Busan'a nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı konuşlandırmış ve uzun menzilli uçaklarını Seul ve Tokyo'daki tatbikatlarda uçurmuştu.

kuzey kore

Kuzey Kore cephesi ise Washington'un bu tutumunu 'kasıtlı nükleer savaş provokatif hamleleri' olarak nitelendirmişti. Ayrıca Kuzey Kore lideri Kim, ordunun "olası herhangi bir nükleer krize hızlı bir şekilde tepki vermesi ve olası bir durumda nükleer güçler de dahil olmak üzere tüm fiziksel araçları ve güçleri seferber ederek tüm Güney Kore topraklarını bastıracak büyük bir olayın hazırlıklarına sürekli teşvik vermesi gerektiğini" söyledi.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu, Özel'in yüzüne telefon kapattı mı? İzmir için talepte bulundu mu? Altaylı detaylarını tek tek anlattıİmamoğlu, Özel'in yüzüne telefon kapattı mı? İzmir için talepte bulundu mu? Altaylı detaylarını tek tek anlattı
"Modada tercihim kaliteliden yana!" diyorsanız ünlü markalardaki %50'ye varan indirimleri kaçırmayın"Modada tercihim kaliteliden yana!" diyorsanız ünlü markalardaki %50'ye varan indirimleri kaçırmayın
Sosyal medya bu listeyi konuşuyor! '1. olmalıydı'Sosyal medya bu listeyi konuşuyor! '1. olmalıydı'
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore abd
En Çok Okunan Haberler
Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Fatih Portakal "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

Fatih Portakal "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti!

Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti!

CHP'den olağanüstü toplantıya çağırma kararı

CHP'den olağanüstü toplantıya çağırma kararı

Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine çirkin saldırı iddiası! Koç Üniversitesi’nden açıklama geldi

Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine çirkin saldırı iddiası! Koç Üniversitesi’nden açıklama geldi

Japonya'daki 7.6'lık depremde çekilen görüntüler viral oldu! Sismik izolatör faciayı böyle önledi

Japonya'daki 7.6'lık depremde çekilen görüntüler viral oldu! Sismik izolatör faciayı böyle önledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.