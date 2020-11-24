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Bekleyiş sona erdi: McLaren yeni otomobilinin adını duyurdu!

24.11.2020 11:34 | Son Güncelleme:
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Bekleyiş sona erdi: McLaren yeni otomobilinin adını duyurdu!

McLaren, hibrit yeni süper otomobilinin adını resmen doğruladı. McLaren tarafından yapılan resmi açıklamaya göre McLaren markalı yeni hibrit otomobilin ismi Artura olacak.

McLaren beklenen açıklamayı sonunda gerçekleştirdi. Ünlü otomobil üreticisinin bir süredir tanıtılması beklenen hibrit süper otomobili hakkındaki söylentiler bu açıklama ile gerçeğe dönüştü. O söylentilere bakılırsa otomobilin adı çift turbolu bir V6 motordan güç alacaktı. Üstelik son 12 ay içinde aldığı Arkon, Veo, Artura, Vion ve GTZ gibi isimlerin telifleri ile birlikte McLaren'in geleneksel adlandırmalardan vazgeçeceği tahmin ediliyordu. Nitekim yeni nesil hibrit otomobilin adı açıklama ile birlikte belli oldu.

MCLAREN ARTURA'YI SEÇTİ

Hibrit otomobili için resmi açıklama yayınlayan McLaren, otomobilin Artura adıyla geleceğini resmen duyurdu. Duyuruya göre McLaren Artura, söylentilerde olduğu gibi çift turbolu bir V6 motor ile gelecek ve tamamen hibrit sistemlerle desteklenecek. McLaren Artura'nın böylece yüksek beygir ve tork değerlerine ulaşması bekleniyor. Buradaki 600 beygirlik bir güç ise tahminlerin arasında bulunuyor.

McLaren Artura

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MCLAREN ARTURA İLK OTOMOBİL OLACAK

McLaren Artura'nın çıkış tarihi henüz belli değil. Zira McLaren otomobilin tanıtımı için herhangi bir bilgi vermekten kaçındı. Ancak açıklamalarına göre McLaren Artura, Birleşik Krallık'ta tasarlanan ve üretilen, elektrifikasyon için optimize edilmiş, tamamen yeni bir platform mimarisi üzerine inşa edilen ilk otomobil olacak.

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