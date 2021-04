Bel fıtığı belirtileri arasında yalnızca bel ağrısı yok!

Omurlar arası diskler, omurganızdaki her bir omur arasında amortisör görevi gören yastıklardır. Her omur arasında bir disk bulunur. Her diskin, anulus adı verilen güçlü bir dış lif halkası ve nükleus pulposus adı verilen yumuşak, jöle benzeri bir merkezi vardır.

Halka, diskin dış tabakası ve diskin en güçlü alanıdır. Halka, aslında her omuru birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. Diskin peltemsi çekirdeği ana amortisör görevi görür.

Fıtıklaşmış bir disk, intervertebral diskin dış lifleri (halka) hasar gördüğünde ve nükleus pulposusun yumuşak iç malzemesi normal alanından koptuğunda oluşur. Anulus spinal kanalın yakınında yırtılırsa, nükleus pulposus materyali spinal kanala itilebilir.

Yaşlı insanlarda, yaşlanmayla omurgada meydana gelen dejeneratif değişiklikler, aslında onların gerçek bir fıtıklaşmış disk geliştirmelerini daha az olası kılar.

Diskler, aynı anda bir disk üzerindeki çok fazla basınç nedeniyle aniden kırılabilir. Örneğin, bir merdivenden düşmek ve oturma pozisyonunda inmek, omurga üzerinde büyük miktarda güce neden olabilir. Kuvvet yeterince güçlüyse, bir omur kırılabilir veya kırılabilir veya bir disk yırtılabilir. Eğilme, her omur arasındaki disklere büyük miktarda kuvvet uygular. Eğilip çok ağır bir şeyi kaldırmaya çalışırsanız, kuvvet diskin yırtılmasına neden olabilir.