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Bel fıtığı belirtileri arasında yalnızca bel ağrısı yok!

15.04.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bel problemleri birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabileceğini söyleyen Ağrı, Beyin, Sinir Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, bel fıtığı ve tedavisi hakkında çok önemli bilgiler verdi. İnsanlar genellikle bel ağrısı çeken herkesin fıtık olduğunu söyleyen Erdemoğlu, gerçekte belde ağrıya neden olan çoğu sorunun bel fıtığından kaynaklanmadığına dikkat çekti.

Bel fıtığı belirtileri arasında yalnızca bel ağrısı yok!

Omurlar arası diskler, omurganızdaki her bir omur arasında amortisör görevi gören yastıklardır. Her omur arasında bir disk bulunur. Her diskin, anulus adı verilen güçlü bir dış lif halkası ve nükleus pulposus adı verilen yumuşak, jöle benzeri bir merkezi vardır.

Halka, diskin dış tabakası ve diskin en güçlü alanıdır. Halka, aslında her omuru birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. Diskin peltemsi çekirdeği ana amortisör görevi görür.

Fıtıklaşmış bir disk, intervertebral diskin dış lifleri (halka) hasar gördüğünde ve nükleus pulposusun yumuşak iç malzemesi normal alanından koptuğunda oluşur. Anulus spinal kanalın yakınında yırtılırsa, nükleus pulposus materyali spinal kanala itilebilir.

Yaşlı insanlarda, yaşlanmayla omurgada meydana gelen dejeneratif değişiklikler, aslında onların gerçek bir fıtıklaşmış disk geliştirmelerini daha az olası kılar.

Diskler, aynı anda bir disk üzerindeki çok fazla basınç nedeniyle aniden kırılabilir. Örneğin, bir merdivenden düşmek ve oturma pozisyonunda inmek, omurga üzerinde büyük miktarda güce neden olabilir. Kuvvet yeterince güçlüyse, bir omur kırılabilir veya kırılabilir veya bir disk yırtılabilir. Eğilme, her omur arasındaki disklere büyük miktarda kuvvet uygular. Eğilip çok ağır bir şeyi kaldırmaya çalışırsanız, kuvvet diskin yırtılmasına neden olabilir.

Bel fıtığı hem sinir kökü üzerindeki baskı hem de kimyasal tahrişe yol açabilir. İkisinin kombinasyonu olarak sinirin gittiği vücut bölgesinde ağrı, halsizlik ve / veya uyuşukluğa neden olabilir.

BEL FITIĞI BELİRTİLERİ

Fıtıklaşmış diskin semptomları hiç sırt ağrısı içermeyebilir! Fıtıklaşmış bir diskin semptomları, sinirler üzerindeki baskı ve tahrişten kaynaklanır. Bununla birlikte, birçok insan, disk yırtıldığında sırtlarında başka sorunlar olduğu için sırt ağrısı çeker. Fıtıklaşmış bir diskin semptomları genellikle şunları içerir:

Bir veya iki bacağa giden ağrı, bir veya iki bacağın bölgesinde uyuşma veya karıncalanma, bir veya iki bacağın belirli kaslarında kas güçsüzlüğüne ve bir veya iki bacakta refleks kaybına neden olabilir.

Bu semptomların nerede ortaya çıktığı, lomber omurgada hangi sinirlerin etkilendiğine bağlıdır. Bu nedenle semptomların yeri teşhisinizin belirlenmesine yardımcı olur. Ağrının nerede algılandığını bilmek, doktorunuza hangi diskin muhtemelen yırtıldığına dair daha iyi bir fikir verir.

BEL FITIĞI TEDAVİSİNDE RADYOFREKANS YÖNTEMİ

Ağrıda radyofrekans tedavisi sürekli olarak ağrı üreten bölgedeki sinir iletim liflerinin devre dışı bırakılması tekniğidir. Bu alandaki sinirlere veya dokuya hasar verilmeksizin, radyofrekansın uygulandığı bölgedeki sinirler üzerinde düzenleyici etkisinden yararlanılır. Böylelikle uzun süreli ya da kalıcı ağrı tedavisi sağlanır. Steril şartlar sağlanarak, “küçük girişim” olarak adlandırılan yolla, özel bir cihaz ve çok yüksek titreşimli bir akım, özel bir kablo ve iğne aracılığı ile yalnızca ağrıyı taşıyan sinir lifine uygulanır. Böylelikle bu cihazı kullanarak yapılan müdahalelerde belirli bir sinire, kontrollü olarak uyarı verilir ve sinirin ağrı sinyallerini iletme özelliği kaybolur.

Özellikle bel, boyun, sırt ve diz ağrılarında etkili sonuç veren radyofrekans uygulamalarının diğer tedavilere kıyasla birçok önemli avantajı vardır. İşlem genel anlamda ağrısızdır ve ameliyat gerektirmemektedir. Son derece hassas cihazlarla, kontrollü olarak yapılır, uygulamanın yapılacağı yer, röntgen cihazı ile kesin olarak belirlenir ve elektronik cihaz tarafından belirlendiği için işlem emniyetle gerçekleştirilir. İşlem sonrasında 4-5 gün istirahat edilmesi gerekir. İstirahat süresinin bitiminde hasta düzenli olarak kontrol edilir ve gerekliyse egzersiz programı önerilir.


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