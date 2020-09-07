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Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik protestolar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yapılan gösterilerle devam etti. Başkent Minsk’te hükümet binası önündeki Bağımsızlık Meydanı’nda toplanmasına güvenlik güçlerince izin verilmeyen protestocular, Stella Meydanı önünden Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü. Belarus’taki hükümet karşıtı protestolara polis müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi

Muhalifler, yapılması planlanan miting için halka çağrıda bulunmuş, mitingin adını ise “Birlik Mitingi” olarak duyurmuştu. Çağrının ardından bugün başkent Minsk’e ülkenin dört bir yanında binlerce kişi gelerek, gösterilere katıldı. Belarus İçişleri Bakanlığı, yürüyüşlerin yasal olmadığını açıklamış, başkentte sıkı önlemler almıştı.

Tüm engellere rağmen bir araya gelen binlerce gösterici Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun konutuna doğru yürüdü. Konuta 2 kilometre mesafede polis engeliyle karşılaşan göstericiler, burada Lukaşenko aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundular.

Muhalifler yapılan yürüyüş sırasında Minsk’in yanı sıra Grodno ve Vitepsk şehirlerinde de gözaltına alınanların olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, protestoların izinsiz olduğunu hatırlatarak gösterilerde bazı kişilerin hafif yaralandığı ve 100 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Muhalefet tarafından yapılan açıklamada ise, bakanlığın verdiği rakam yalanlanarak, yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Hukukçular, net rakam için veri toplamaya devam ettiklerini aktardı.

DAĞILMAYAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

Gösteriler sırasında yağmurun başlaması ile protestoculardan bazıları gösterilerden ayrılırken, bir kısım gösterici ise Lukaşenko’nun konutunun çevresinde gösterilerine devam etti. Belarus polisi tarafından yapılan anonslara uymayan göstericilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi.

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