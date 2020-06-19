Belarus'ta devlet başkanı adayının gözaltına alınması sonrası gerilim tırmanıyor: 'Protestolarda 10 kişi gözaltına alındı'

Belarus'ta, Ağustos ayında gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçimleri öncesi Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun en büyük rakibi Viktor Babariko'nun Perşembe günü gözaltına alınması ülkede tansiyonu yükseltti. Babariko'nun destekçileri başkent Minsk'te Cuma günü gibi Perşembe günü gibi protesto gösterisi düzenledi. Protestolarda gözaltılar oldu. Olay yerindeki AFP muhabirleri aralarında yabancı basın için de çalışan gazetecilerin olduğu en az 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ülkenin başka şehirlerinde de Babariko'nun gözaltına alınması protesto edildi. 'Ülkeyi istikrarsızlaştırma**ya yönelik planı önledik**' Ülkeyi 26 yıldır demir yumrukla yöneten Lukaşenko, Babariko'nun gözaltına alınmasının ardından ülkesinde istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan büyük çapta bir planın önlendiğini ve bu istikrarsızlığın yurt dışından kontrol edildiğini ileri sürdü. Lukaşenko Cuma günü yaptığı açıklamada, "hem Batı'dan hem de Doğu'dan çıkar odaklarının Belarus'a yöneldiğini" ve "bazı güçlerin aktif hale geldiğini" söyledi ancak hangi ülkeleri kastettiğini açıklamadı.

"Belarus'u istikrarsızlaştırmaya yönelik büyük çapta bir planı önledik" diyen Lukaşenko şöyle konuştu: "Bu şaka ya göz korkutma yöntemi değil, ülkeyi bir tür 'Maydan'a (2014'teki Ukrayna protestoları) götürme girişimi. Ülke içindeki kuklaları ve yurt dışından onların iplerini çeken kuklacıların maskesini düşürdük." Lukaşenko, 9 Ağustos'ta altıncı kez devlet başkanı seçilmek için yarışacak, ancak seçimlerin devlet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği bildiriliyor. Uzmanlar, halkın yıllardır süregelen ekonomik sıkıntılar ile birlikte koronavirüs salgınının ele alınma şeklinden memnuniyetsizlik duyduklarını ve bu nedenle bu seçimlerin Lukaşenko'nun yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük muhalefet olduğunu belirtiyor. Babariko'nun devlet başkanlığına adaylığından önce yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Belgazprom'a ay başında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları yöneltilmiş ve yaklaşık 20 yöneticisi gözaltına alınmıştı. Belarus Başsavcılığı Cuma günü Rusya'nın Gazprombank şirketinin yerel kolu olan Belgazprom bankasına yönelik dava açtığını ve bunun "ulusal bir tehdit" ile ilgili olduğunu açıkladı.