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Belarus'un Ankara Büyükelçisine veda resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 21:44 | Son Güncelleme

Türkiye'deki görev süresi dolan Büyükelçisi Andrei Savinykh, veda resepsiyonuyla ülkesine uğurlandı

Türkiye'deki görev süresi sona eren Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, düzenlenen veda resepsiyonuyla uğurlandı.

Büyükelçi Savinykh'nin ev sahipliğinde başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona, büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Savinykh, burada yaptığı konuşmada, iki günden bu yana Türkiye ve Belarus hükümetleri arasında ticaret konuları kapsamında istişare ve toplantıların yapıldığını belirterek, görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yapılabilecek çalışmaların ele alındığını dile getirdi.

Belarus heyetine, Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravçenko'nun başkanlık yaptığını ifade eden Savinykh, heyette gümrük ve tarım alanlarında görev yapan Belaruslu yetkililerin yanı sıra 7 uzmanın yer aldığını bildirdi.

Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatan Savinykh, 2017'de, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25'inci yılını kutladıklarını hatırlattı.

Savinykh, Türkiye'de 5 yıl 9 aydır görev yaptığına işaret ederek, burada görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Savinykh, konuşmasının sonunda iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan Belarus Alanya Fahri Konsolosu Fatih Akın, Belarus Adana Fahri Konsolosu Mustafa Bayık, Belarus Antalya Fahri Konsolosu Laçin Mirza, Belarus Bursa Fahri Konsolosu Aybar Uluca ve Belarus İzmir Fahri Konsolosu Murat Yorgancıoğlu'na teşekkür ederek, madalya takdim etti.

Resepsiyon, ikramın ardından sona erdi.

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