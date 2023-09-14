Belçika'da hükümet, mahkemenin 'bekar erkek sığınmacı' kararını iptal etti! Ülkeye giremeyecekler...

Dünyada giderek artan mülteci meselesi hakkında Belçika hükümetinden flaş bir hamle geldi. Belçika hükümeti, mahkemenin verdiği 'bekar erkek sığınmacı' kararını uygulamayacaklarını açıkladı.

"BEKAR ERKEKLER KENDİ ÇARESİNE BAKMALI"

Geçen ay Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Dışişleri Bakanı Nicole de Moor, ülkede sığınmacılar için konut sıkıntısı beklendiğini ifade ederek, "bu kış çocukların sokaklarda kalmalarını önlemek" istediklerini belirtmişti.

Bu bağlamda Moor, bekar erkek sığınmacıların ülkeye alınmaması gerektiğini ve başlarının çaresine bakmaları gerektiğini ifade etmişti.

MAHKEME BU KARARI BOZMUŞTU

İnsan hakları örgütleri ve yardım kuruluşları, hükümetin bu kararına yönelik konuyu Danıştay mahkemesine taşımıştı.

Mahkeme, hükümetin kararının, uluslararası koruma başvuruları incelenirken tüm sığınmacıların sahip olması gereken haklara saygı göstermediğine hükmetti.

Belçika hükümeti mahkemenin aldığı kararı uygulamayacaklarını ifade etti.

BELÇİKA'DA SIĞINMA TALEPLERİ ÖNEMLİ SORUNLAR DOĞURUYOR

Belçika, kendi ülkelerinde zulümden korunmak istediğini söyleyen binlerce kişiye yeterli barınak sağlayamadığı için uzun süredir eleştiriliyor. Son yıllarda Brüksel'deki merkez dışındaki sokaklarda düzenli olarak uzun çadır kuyrukları oluştu.

De Moor, son iki yılda 11,5 milyonluk ülkeye akın eden sığınmacıların barınakların neredeyse 33.500 kapasiteye kadar dolduğundan şikayetçi oldu. Federal kurum Fedasil, geçen yıl Belçika'ya yaklaşık 37 bin koruma başvurusu yapıldığını söyledi.

Belçika, sığınmacıların yanı sıra, Rusya'nın ülkelerine yönelik savaşından kaçan yaklaşık 62 bin Ukraynalı mülteciye de yardım ediyor.

