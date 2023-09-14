HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belçika'da hükümet, mahkemenin 'bekar erkek sığınmacı' kararını iptal etti! Ülkeye giremeyecekler...

Belçika'da hükümet, mahkemenin 'bekar erkek sığınmacı' kararını iptal etti! Ülkeye giremeyecekler...

14.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika mahkemesi, hükümetin sığınma hakkı isteyen bekar erkeklere barınma hakkı vermeme kararını bozmuştu. Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Dışişleri Bakanı Nicole de Moor, mahkemenin bu kararını, ülkenin göç yasalarına aykırı olduğunu söyleyerek reddetti.

Belçika'da hükümet, mahkemenin 'bekar erkek sığınmacı' kararını iptal etti! Ülkeye giremeyecekler...

Dünyada giderek artan mülteci meselesi hakkında Belçika hükümetinden flaş bir hamle geldi. Belçika hükümeti, mahkemenin verdiği 'bekar erkek sığınmacı' kararını uygulamayacaklarını açıkladı.

c

"BEKAR ERKEKLER KENDİ ÇARESİNE BAKMALI"

Geçen ay Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Dışişleri Bakanı Nicole de Moor, ülkede sığınmacılar için konut sıkıntısı beklendiğini ifade ederek, "bu kış çocukların sokaklarda kalmalarını önlemek" istediklerini belirtmişti.

Bu bağlamda Moor, bekar erkek sığınmacıların ülkeye alınmaması gerektiğini ve başlarının çaresine bakmaları gerektiğini ifade etmişti.

thumbs_b_c_6274c332abcd6d2932946fc63b0e250d

MAHKEME BU KARARI BOZMUŞTU

İnsan hakları örgütleri ve yardım kuruluşları, hükümetin bu kararına yönelik konuyu Danıştay mahkemesine taşımıştı.

Mahkeme, hükümetin kararının, uluslararası koruma başvuruları incelenirken tüm sığınmacıların sahip olması gereken haklara saygı göstermediğine hükmetti.

Belçika hükümeti mahkemenin aldığı kararı uygulamayacaklarını ifade etti.

thumbs_b_c_b7de026681425ad84493e98d05c045ba

BELÇİKA'DA SIĞINMA TALEPLERİ ÖNEMLİ SORUNLAR DOĞURUYOR

Belçika, kendi ülkelerinde zulümden korunmak istediğini söyleyen binlerce kişiye yeterli barınak sağlayamadığı için uzun süredir eleştiriliyor. Son yıllarda Brüksel'deki merkez dışındaki sokaklarda düzenli olarak uzun çadır kuyrukları oluştu.

x

De Moor, son iki yılda 11,5 milyonluk ülkeye akın eden sığınmacıların barınakların neredeyse 33.500 kapasiteye kadar dolduğundan şikayetçi oldu. Federal kurum Fedasil, geçen yıl Belçika'ya yaklaşık 37 bin koruma başvurusu yapıldığını söyledi.

Belçika, sığınmacıların yanı sıra, Rusya'nın ülkelerine yönelik savaşından kaçan yaklaşık 62 bin Ukraynalı mülteciye de yardım ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zemin sıvılaşmasında İstanbul'daki 15 ilçeye dikkat! 6 Şubat'taki o görüntüleri hatırlattıZemin sıvılaşmasında İstanbul'daki 15 ilçeye dikkat! 6 Şubat'taki o görüntüleri hatırlattı
59 gündür kayıptı... Alıkonulduğu ortaya çıktı! Canlı yayında kurtarıldı59 gündür kayıptı... Alıkonulduğu ortaya çıktı! Canlı yayında kurtarıldı
Cep telefonu sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı!Cep telefonu sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
Belçika mülteci sığınmacı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.