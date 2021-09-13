Belçika'da Katolik Kilisesine geçen yıl 59 cinsel taciz bildirimi yapıldı

Kilisenin hazırladığı rapora göre, 2012'de kurulan "temas noktaları" geçen yıl 59 cinsel taciz bildirimi aldı. Bu sayı önceki 4 yılın toplamında 72 olmuştu.

Geçen yılki cinsel taciz bildirimlerinin 16'sının tecavüz, 27'sinin şiddet içeren cinsel saldırı, 4'ünün ise çok uzun süreli cinsel taciz vakalarından oluştuğu kaydedildi.

FAİLLERİN YARISINDAN FAZLASI ŞU ANDA HAYATTA DEĞİL

Vakaların çoğunun "oldukça eski tarihli" olduğu, bilinen faillerin yarısından fazlasının şu anda hayatta olmadığı belirtildi. Kurbanların 32'sinin erkek, 27'sinin kadın olduğu, faillerin yüzde 95'inin ise erkeklerden oluştuğu aktarıldı.

16 TACİZ OKULDA, 18'İ KLİSEDE MEYDANA GELDİ

16 vakada tacizin okulda, 18'inde kilisede meydana geldiği bildirildi. Kurbanlardan 6'sının ise rahiplere yardımcı olan küçük yaştaki erkek çocuklar olduğu ifade edildi.

Rapora göre vakaların yargıya taşınması talebi oldukça düşük kaldı. Bunun sebebi, "suçlamalara konu olayların az bir kısmının zaman aşımından muaf tutulabilecek olması" şeklinde açıklandı.

Sadece 11 vaka yargıya götürüldü. Bu olaylarda zaman aşımı bulunmayabileceği, ayrıca failin hala tehlike arz edebileceği kaydedildi.

Cinsel taciz bildirimlerini 46 vakada kurbanların kendisi, 3 vakada aileleri, 10 vakada ise başka kişiler yaptı.

Bildirimlerin yüzde 61'inde taciz olayının üzerinden 30 yıl, yüzde 31'inde ise 40 yıldan fazla süre geçtiği belirtildi. Bildirimde bulunan kişilerin bazılarına 1000 ile 25 bin avro arasında değişen miktarlarda tazminat ödendiği bilgisi raporda yer aldı. (AA)

