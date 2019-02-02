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Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2019 18:56 | Son Güncelleme

Belçika’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Anvers silahlı saldırı

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