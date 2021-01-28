Belçika eşcinsellik karşıtı mesajlar paylaşan Türk imamı sınırı dışı ediyor

Belçika, Houthalen - Helchteren kasabasında bulunan Diyanet İşleri'ne bağlı Yeşil Cami (Groen Moskee) imamının, eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle oturma iznini uzatmayarak, sınır dışı edilmesini kararlaştırdı.

Flaman hükümeti de, Yeşil Cami'nin ruhsatının iptal edilmesi için yasal işlem başlattı.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre, Genk şehri yakınlarındaki Houthalen - Helchteren'de bulunan Yeşil Cami'nin imamı, Facebook hesabından, "eşcinselliğin hastalık olduğunu, çürümeye yol açtığını ve İslam tarafından yasaklandığını" ayrımcı bir dille anlatan bir mesaj paylaştı.

İmam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tartışmalara neden olan eşcinsellik karşıtı vaazını da hatırlattı. "Eşcinsellik kapitalizm ve demokrasi virüsüdür" yazan bir takipçisine de teşekkür etti.

Federal hükümetin İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, 3 yıldır Belçika'da olduğu belirtilen imamın oturma iznini uzatmama kararı aldıklarını açıkladı. Belçikalı bakan, "Toplumumuza nefret ekmek için gelenlerin burada yeri yoktur" dedi.