HABER

Belçika hükumeti, mahkemenin kararına uymayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

Belçika Hükumeti, Belçika Mahkemesi’nin DEAŞ militanının çocuklarının ve eşlerinin Belçika’ya getirilmesi için verdiği talimata uymayacak.

Belçika Hükumeti, Belçika Mahkemesi’nin DEAŞ militanının çocuklarının ve eşlerinin Belçika’ya getirilmesi için verdiği talimata uymayacak. Dışişleri Bakanı Didier Reynders, sadece 10 yaşından küçük çocukların geri getirileceğini açıkladı.
Belçika Mahkemesi, DEAŞ militanının çocuklarının ve eşlerinin Belçika’ya getirilmesi için hükumete talimat vermiş, Göç Bakanı Maggie De Block ise karara itiraz ederek sadece çocukları sahipleneceklerini açıklamıştı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders de tartışmaya katılarak, “Çocukların sorumluluğunu üstleniyoruz. Ancak annelerinin sorumluluğunu üstlenemeyiz” dedi. Bakanlar Kurulunun sadece 10 yaşından küçük Belçika vatandaşı çocukların geri getirilmesi kararını aldığını söyleyen Reynders, çocukların anneleri Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal’ı sahiplenmeyeceklerini tekrarladı.
Çocukların içinde bulunduğu durumu seçme gibi bir şansının olmadığını söyleyen Bakan Reynders, “Tüm uyarılara rağmen DEAŞ militanı olmayı tercih eden ve Belçika’da 5 yıl hapse mahkum olan olan Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal’ın Belçika’ya getirmemiz söz konusu değildir. Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal başlarının çaresine kendileri bakacaklar” diye konuştu.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
(Özel) Genç çifte tekme tokat saldırı anı kamerada(Özel) Genç çifte tekme tokat saldırı anı kamerada
Yakayı ele veren sigara hırsızları tutuklandıYakayı ele veren sigara hırsızları tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.