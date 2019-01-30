Belçika hükumeti, mahkemenin kararına uymayacak

Belçika Hükumeti, Belçika Mahkemesi’nin DEAŞ militanının çocuklarının ve eşlerinin Belçika’ya getirilmesi için verdiği talimata uymayacak. Dışişleri Bakanı Didier Reynders, sadece 10 yaşından küçük çocukların geri getirileceğini açıkladı.

Belçika Mahkemesi, DEAŞ militanının çocuklarının ve eşlerinin Belçika’ya getirilmesi için hükumete talimat vermiş, Göç Bakanı Maggie De Block ise karara itiraz ederek sadece çocukları sahipleneceklerini açıklamıştı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders de tartışmaya katılarak, “Çocukların sorumluluğunu üstleniyoruz. Ancak annelerinin sorumluluğunu üstlenemeyiz” dedi. Bakanlar Kurulunun sadece 10 yaşından küçük Belçika vatandaşı çocukların geri getirilmesi kararını aldığını söyleyen Reynders, çocukların anneleri Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal’ı sahiplenmeyeceklerini tekrarladı.

Çocukların içinde bulunduğu durumu seçme gibi bir şansının olmadığını söyleyen Bakan Reynders, “Tüm uyarılara rağmen DEAŞ militanı olmayı tercih eden ve Belçika’da 5 yıl hapse mahkum olan olan Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal’ın Belçika’ya getirmemiz söz konusu değildir. Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal başlarının çaresine kendileri bakacaklar” diye konuştu.

