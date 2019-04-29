Belçika'da 4 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar şüphesi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından çocuğun okulu önünde toplanan vatandaşlar protesto gösterisi düzenledi.

Belçika basınında yer alana habere göre, ismi açıklanmayan Afrika kökenli anne, Josaphat Sokağı'ndaki 1 numaralı bölge okulunda geçen hafta çocuğunu okuldan almaya gittiğinde kızının iç çamaşırında kan lekesi olduğunu farketti.

Ailenin yetkililere başvurmasının ardından polis, cinsel istismar şüphesiyle soruşturma başlatırken, çocuğun ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, bugün çocuğun okulunun önünde toplanan yaklaşık 200 kişi "adalet istiyoruz" sloganıyla gösteri düzenleyerek, olayın aydınlatılmasını ve üstünün örtülmemesini istedi.

Haberlerde, bazı ailelerin çocuklarını bugün söz konusu okula göndermediği bildirildi.

Aileyi ziyaret eden Brüksel Bölge Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"(Dün) Schaerbeek'te 4 yaşındaki kız çocuğunun ailesini ziyaret ettim. Bir anne, bir kadın, bir vatandaş olarak hepiniz gibi bu olaydan çok etkilendim, uykularım kaçtı. Hassas bir konu olduğu için ve yargıya intikal ettiği için detayları paylaşamıyorum. Yavrumuz iyi, hayat dolu bir çocuk. Ailenin artık alanında uzman bir avukatı var."

