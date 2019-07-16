Belçika'da FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

Gümrükçü, 30 yıldır FETÖ'cülerin başta ordu, emniyet, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm devlet kurumlarına sızdığını hatırlatarak, "15 Temmuz darbe girişimi aysbergin görünen kısmı. Altında ise karanlık eylemlerden oluşan bir dağ var. Bu eylemler arasında din istismarı, zihinlerin radikalleştirilmesi, kara para aklama ve yabancı istihbarat güçlerine taşeronluk bulunuyor." diye konuştu.

Büyükelçi Gümrükçü, panelde yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve tüm siyasi partilerin ortak duruşuyla, sokağa dökülen milyonlarca Türk halkı destansı biçimde darbe girişimini önledi." ifadelerini kullandı.

Panelin moderatörlüğünü SETA Brüksel Koordinatörü ve Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı üstlendi. Panelin ardından da aynı mekanda, AA’nın 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Brüksel’deki Basın Kulübü’nde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı (AA) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde, "Darbe Girişiminin 3'üncü Yılında Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) Anlamak" konulu panel düzenlendi.

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "Batı devletleri, bu örgütün sadece Türkiye'ye değil faaliyet gösterdiği tüm ülkelere tehdit oluşturduğunu anlamalı." dedi.

"Batı devletleri, bu örgütün (FETÖ) sadece Türkiye'ye değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkelere tehdit oluşturduğunu anlamalı." diyen Gümrükçü, FETÖ'nün karanlık eylemlerini eğitim ve sivil toplum kisvesi altında sürdürdüğüne dikkati çekti.

- "Darbe demokrasiye bir saldırıydı"

Belçika'daki Gent Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dries Lesage ise "15 Temmuz darbe girişimi bir tiyatro değil gerçekti. Darbe demokrasiye bir saldırıydı ve ciddi bir insan hakları ihlali oluşturuyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Lesage, darbe girişiminin arkasında "Gülencilerin" olduğuna dair yığınla güvenilir delil olduğunu vurgulayarak, "Bunlar büyük ölçüde belgelendirildi ancak Batılı hükümetler tarafından göz ardı edildi." dedi.

TEPAV Bölge Çalışmaları Program Danışmanı Prof. Dr. Hilmi Demir de terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in bütün mesajlarında militarist bir öykünme bulunduğunu ve tüm örneklerinin güç odaklı olduğunu belirtti.

Demir, "FETÖ gibi kült yapılar bulundukları toplumun tüm sinir uçlarına yayılırlar. Batılı ülkeler de bu konuda çok dikkatli olmalı ve tehlikeyi görmelidirler." uyarısında bulundu.