Belçika'da genel ve bölgesel seçimler

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen genel ve bölgesel seçimlerde, Flaman bölgesinde ırkçı Flaman Menfaati (VB) oy oranını bir önceki seçime göre üçe katlarken, Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi'nde Yeşiller'in (Groen) oylarında artış gözlendi.

Federal devlet yapasına sahip Belçika'da nüfusun yüzde 60'ını barındıran Flaman bölgesinde, Yeni Flaman İttifakı (N-VA) yüzde 24,8 ile seçimi birinci tamamladı. N-VA'nın oylarında önceki seçime göre yüzde 7,1'lik düşüş yaşanırken, Federal Meclisteki koltuk sayısı da 34'ten 25'e düştü.

Flaman bölgesinde, ırkçı VB, 18,5 puanla oy oranını bir önceki seçime göre üç kat artırdı.

VB'yi, yüzde 15,4 ile Hristiyan Demokratlar (CD&V), yüzde 13,1 ile Liberaller (Open VLD), yüzde 10,1 ile Sosyalistler (SP.A) ve yüzde 10,1 ile Yeşiller (Groen) takip etti.

- Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi

Belçika'nın Valon bölgesinde eski Başbakan Elio Di Rupo liderliğindeki Valon Sosyalistler (PS), önceki seçime göre 4,7 puan oy kaybetse de yüzde 26,2 ile birinci parti oldu.