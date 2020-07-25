Belçika'da 'ikinci koronavirüs dalgası başladı'

Belçikalı uzman, Facebook hesabından yayınladığı grafiklere dayanarak, Eylül ayında hastaneye kabul sayısının kesin bir şekilde artacağını ve Kasım ayında da salgının zirveye ulaşacağını söyledi,

Günlük ortalama vaka sayısı 220 civarında. Belçikalı uzmanlara göre, vaka sayıları, Mart ayındaki kilitlenme öncesindeki seviyeye ulaştı. Brüksel Özgür Üniversitesi'nden biyoistatistik uzmanı Prof. Dr. Kurta Barbe'ye göre koronavirüs salgınında ikinci dalga başladı.

Koronavirüs nedeniyle Mart ayı başında kilitlenmeye giden ve sıkı kurallar uygulayan Belçika'da, son 10 gündür vaka sayılarında ve hastaneye kabullerde ciddi artış yaşanıyor. Hafta başında günlük korona enfeksiyon sayısı 416'ya ulaştı.

Avrupa Hasatlık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Belçika 'nın büyük bölümünü kapsayan Flaman kesimini, "turuncu bölge" ilan etti. Ulusal Güvenlik Konseyi bugünden itibaren önlemlerin sıkılaştırılmasını kararlaştırdı.

R KATSAYISI 1,5 CİVARINDA

Resmi verilere göre, şu anda ülke çapında koronavirüs bulaştırma katsayısı (R değeri) ortalama 1,5 civarında. Ancak bu rakam Anvers (Antwerpen) eyaletinde 2'nin üzerinde. Özellikle kalabalık düğün törenleri ve nargile kafeleri medeniyle virüsün Antwerpen civarında daha hızla yayıldığı belirtiliyor.

Avrupa Hasatlıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, özellikle Flaman kesimi, koronavirüs salgını açısından Avrupa'nın en kötü performans gösteren bölgelerinden biri.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, salgının daha fazla büyümesini önlemek amacıyla, bugünden itibaren önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Cadde ve sokaklar da dahil, kamusal alanda 12 yaşındaki herkes ağız maskesi takmak zorunda olacak. Bu zorunluluk, açık havada yürüyen, koşan, bisiklete binenler de dahil herkesi kapsayacak.

Yiyecek içecek sektöründeki işletmeler, müşterilerinin elektronik posta ya da cep telefonu gibi iletişim bilgilerini kaydedecek. Bu sayede, olası bir enfeksiyon durumunda kişilere kolayca ulaşılması sağlanacak. İşletmelerin, bu bilgileri ifşa etmeleri yasak.