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Belçika’da Valon Hükümeti parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

Federal yapılı Belçika’da Valon Hükümetinin Reform Hareket (MR ve Hümanist Merkez (cdH) Partisi çoğunluğu kaybetti.Belçika’da Fransızca yayınlanan La Derniére Heure ve La Libre Belgique gazeteleri son dakika olarak duyurduğu haberde Valon Hükümetinin MR Partisi’nden Patricia Potigny’in istifasının ardından Valon Hükümetinin parlamentoda çoğunluğu kaybettiği bildirdi.

Federal yapılı Belçika’da Valon Hükümetinin Reform Hareket (MR ve Hümanist Merkez (cdH) Partisi çoğunluğu kaybetti.
Belçika’da Fransızca yayınlanan La Derniére Heure ve La Libre Belgique gazeteleri son dakika olarak duyurduğu haberde Valon Hükümetinin MR Partisi’nden Patricia Potigny’in istifasının ardından Valon Hükümetinin parlamentoda çoğunluğu kaybettiği bildirdi. Potigy’nin ayrılmasıyla meclisteki 75 sandalyeden 38’ini ellerinde bulunduran Valon hükümeti 37 sandalye ile çoğunluğu kaybetti. Potigy’nin ayrılışı konusunda açıklama yapan Valon Parlamentosu grup lideri Jean-Paul Wahl, "Dürüst olmak gerekirse, haberi Pazartesi sabahı basından duydum. Tam bir sürpriz oldu” dedi.
Belçika’da gerçekleştirilen 2014 seçimlerin ardından Sosyalist Partisi (PS) ile cdH Partisi ortaklaşa koalisyon hükümeti kurmuştu. cdH Partisi 2017’de PS koalisyondan ayrıldığını duyurarak MR ile koalisyonu kurmuş ve yoluna bu şekilde devam etmişti. Valon Bölge Hükümetinin iktidarda olan MR partisi 2017’de iş başına geldiğinden 75 sandalyeden 38’inde çoğunluğu sahipti. MR Partisi’nden muhalif Alain Destexhe’nin Şubat sonlarında göç meselesi yüzünden istifa etmesi ve yeni bir parti kurmasının ardından MR Partisi’nde dağılmalar baş göstermeye başlamıştı.
Destexhe’nin kurduğu yeni parti De Liste Destexhe, Flaman bölgesindeki Flaman milliyeti N-VA benzeri bir parti olmakla birlikte, N-VA Flaman milliyetçiliği üzerine siyaset yapmasına karşılık De Liste Destexhe Partisi de Valon milliyetçiliği üzerine siyaset yapacak.
MR Partisi muhalifi olarak bilinen Brüksel Bölge Hükümeti Milletvekili Destexhe, “Amacım Valon Bölge Hükümetinin çoğunluğu kaybetmesi yönünde bir girişimim değil. İki hafta önce MR Partisi’ni bırakıp kendi partimi kurdum. MR’den rahatsız olanlarda partime katılmaya başladı. Parti içinde hoşnut olmadığımız konuları dile getirmeye çalıştık ancak dinleyen olmadı. Valon Hükümetinin çoğunluğu kaybetmesinin suçu bizde aranmasın” dedi.

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