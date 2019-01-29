Belçikalı Bakan Maggie De Block, eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’in Müslümanlara değil, sadece Hristiyan Suriyelilere yardım etmek istediğini söyledi. Belçika’da Aralık ayından bu yana Mülteci ve Göçten Sorumlu Bakanı olan Maggie De Block, selefi Theo Francken için çarpıcı iddialarda bulundu. De Block, “Mülteci kotasını ve Orta Doğu’dan gelen Hristiyanlara yapılan tercihli muameleleri kınıyorum. Mechelen Kenti Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nden ihraç edildi fakat insani vize skandalı durmak bilmiyor. Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken kendini adeta masum gösteriyor. Halbuki Francken, Orta Doğu’dan Müslümanlara yardım etmeye yanaşmadığı gibi, sadece Hristiyanlara yardım etmek istediğini belirtti. Bir politikacının kimin savunmasız olup kimin olmadığını belirleyemeyeceğine ve de inancın belirleyici bir faktör olarak alınmaması gerektiğine karar verdim. Francken, Birleşmiş Milletler (BM) veya tanınmış STK’larla birlikte insani vize veya yeniden yerleştirme tahsisatı için çalışmadı. Francken, kendi parti politikasını ön planda tuttu. Tabii ki zulüm gören dini azınlıklar olabilir, o zaman dini inanç önemli bir rol oynar. Orta Doğu’da sadece Hristiyanlara insani vize vermekle ayrımcılık yaptığı ortaya çıkıyor. DEAŞ’ın Orta Doğu’da dini inanç bakmadan katliam yaptığını görmemek de saflıktır” dedi.

"İnsani vizede çifte standart gözeten bir tutum sergilemeyeceğim"

Göç ve Mülteci Bakanı De Block, “Suriye, Irak ve komşu ülkelerdeki çatışma bölgelerinden insanların insani vize ile seyahat etmelerine izin vermek için 2 bin ile 10 bin avro kazanan Melikan Kucam gibi davranıp yeni bir vize skandalına imza atmayacağım. Ben asla böyle şeyler yaşamamıştım, çünkü ben sadece yasaları izledim. Her zaman bana saldırdılar çünkü çok katıydım ve yasaları çok katı takip ediyordum. Ayrıca Francken’ın, günde 50 sığınmacı kotasını kınamaktayım ve insanlık dışı koşulları kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Melikan Kucam’ın tutukluluk süresi uzatıldı

Anvers savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Melikan Kucam’ın tutukluluk süresinin Salı günü itibariyle uzatıldığı bildirildi. Flaman Mechelen kenti Belediye Meclis Üyesi Türkiye kökenli Süryani asıllı Melikan Kucam, insan kaçakçılığı nedeniyle hakkında soruşturma açılması ve 48 saatlik tutukluk süresi sebebiyle mensubu olduğu Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nden ihraç edilmişti. Mechelen Belediye Meclisi Üyesi Melikan Kucam’ın göçmenlere 350 Euro’luk vizeleri 10 bin Euro’ya sattığının ortaya çıkması, insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılıktan dolayı tutuklanması Belçika gündemine bomba gibi düşmüştü. Kucam’ın sadece insani vize nedeniyle yolsuzluk yapmadığı, yolsuzluğu Türkiye’de de yaptığı ortaya çıktı. Meclis Üyesi Kucam’ın, Türkiye’de yaşı küçük olanların yaşını büyütmek, evli olan çiftlerin boşanmasını sağlamak suretiyle bu insanların Belçika’ya geldikleri zaman yüksek işsizlik maaşı almalarını sağladığı da ortaya çıktı. Kucam’ın evi, bilgisayarı ve telefonlarında arama yaptıklarını belirten Anvers savcısı, Mechelen Belediye Başkanı Bart Somers’ında iadesinin de alınacağını belirtti.

