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Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını Twitter'da yayınladı

18.12.2020 04:26 | Son Güncelleme:
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Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını Twitter'da yayınladı

Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı.

Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı.

AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşmaya göre, en ucuz aşı Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen ürün, en pahalısı ise, Moderna'nın üreteceği Covid-19 aşısı olacak.

De Blekeer, muhalefete mensup bir milletvekilinin, hükümetin, koronavirüs aşılarının maliyetini nasıl karşılayacağına ilişkin soru ve eleştirileri üzerine, Twitter hesabından ayrıntılı bir tablo yayınladı.

https://twitter.com/vadderiVRT/status/1339612425138651137?s=20

Tabloda, Belçika'nın almayı planladalığı koronavirüs aşılarının adedi, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma uyarınca doz başına ödenecek birim fiyatı ve toplam maliyeti yer aldı. De Blekeer'e göre, Belçika 33,5 milyon doz aşı için, toplam 279 milyon 120 bin 190 euro ödeyecek.

Belçikalı bakan, kısa bir süre sonra danışmanlarının durumu farkedip, uyarması üzerine Twitter mesajını sildi. Ancak Kamu yayıncısı VRT muhabirinin de aralarında bulunduğu bazı Twitter kullanıcıları, mesajın görüntüsünü alarak, kamuoyu ile paylaştı.

Ev De Bleeker'in yayınladığı tabloya göre, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma gereği, birlik üyesi tüm ülkeler için geçerli olan koronavirüs aşısı fiyatları önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

En ucuz ürün, doz başına 1,78 euro ödenen AstaZenaca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşı. AstraZeneca, aşının dünyadaki bütün insanlara ulaşabilmesi için fiyatını düşük tuttuğunu açıklamıştı.

Sanofi - GSK'nın koronavirüs aşısı, listede en ucuz ikinci aşı. Avrupa ülkeleri bu ürüne doz başına 7,56 euro ödeyecek.

Janssen & Janssen (J&J) tarafından üretilen aşının doz fiyatı ise, 8,50 euro olarak belirlendi. Bunu doz başına 10 euro ile Curevac aşısı izliyor.

Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer'in ortaklaşa geliştirdiği aşının, Avrupa ülkeleri için belirlenen doz başına fiyatı 12 euro.

İngiltere ve ABD tarafından kullanımına izin verilen Pfizer-BioNTech aşısının, önümüzdeki hafta Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından da onaylanması bekleniyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 Aralık'tan itibaren Avrupa ülkelerinin koronavirüs aşısını uygulamaya başlayacağını belirtti.

Listedeki en pahalı aşı ise, Moderna tarafından geliştirilen ve EMA'ya koşullu pazarlama izni başvurusu yapılan ürün. Avrupa ülkeleri, Moderna aşısına, doz başına 18 euro ödeyecek.

Şu an EMA tarafından incelenen Moderna aşısına da, en geç 12 Ocak'a kadar Avrupa'da koşullu pazarlama izni verilmesi bekleniyor.

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