Belçikalı eski bakan PKK karşıtı bildiri dağıtanları ihbar etti, polis bildirilere el koydu

"Dün, bir grup Erdoğan ve AKP destekçisi, bu Türk devletinin milliyetçi propagandasını içeren bildirileri Lubbean bölgemize dağıttı. Sokağımızda benimle konuşan birkaç kişiyi oyalayarak polise haber verdim. Polis, gruba müdahale etti. Bu kişilerin Genk ve Sint-Niklaas'taki aşırı milliyetçi Bozkurtlar'la bağlantılı oldukları belirlendi."

Belçika federal hükümetinin eski göç ve ilticadan sorumlu bakanı Theo Francken, belediye başkanı olduğu Lubbeek kentinde "PKK karşıtı bildiri dağıtan ve ülkücü olduklarını belirttiği" bir grubu, polise ihbar etti.

Belçikalı politikacıya göre, bildiri için Lubbeek'in seçilmesi rastlantı değil. Çünkü, Lubbeek, ülkedeki Kürt grupların düğün ve etkinlikler için en sık kullandıkları kent.

Francken, imzasız bildiri dağıtan grubun amcanın, "halkı birbirine düşürmek olduğunu" söyledi.

Theo Francken, yasa dışı olarak dağıtılan bildirilere ilgili olarak da, "Türk askerinin Suriye işgalini savunuyorlar. Bunun Kürtleri korumak için yapıldığını iddia ediliyor ancak aslında onlar yıllardır Kürt halkına baskıyı destekleyen ve örgütleyen kişiler. Bu bildiri ile insanlarımızı birbirine düşürmek istiyorlar" görüşünü dile getirdi.

Belçikalı eski bakan, "Sokaklarımızda nefrete yer yok" dedi.

Para cezası verildi, soruşturma başlatıldı

Lubbeek polis şefi Walter Vranckx, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, müdahaleyi doğruladı.

Polis şefi, yasa dışı olarak bildiri dağıtan 5 - 6 kişilik grubun teşhis edilerek, bildirilere el konduğunu söyledi.

İzinsiz bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gruba para cezası verildiği ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.