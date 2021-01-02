Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı

Belçika'da ana muhalefetteki milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N - VA) lideri ve ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'in (Antwerpen) Belediye Başkanı Bart De Wever, arkasındaki aynayı farketmeyince, yeni yılın ilk canlı yayınına iç çamaşırıyla katıldı.

Flaman milliyetçisi politikacı, "Yeni yıl, utanç verici bir anla başladı" dedi.

De Wever, Cumartesi günü kamu yayıncısı Radyo 2'nin, aynı zamanda internet üzerinde görüntülü olarak yayınlanan programına konuk oldu.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle evinden çalışan Anvers Belediye Başkanı, üzerinde spor bir gömlek ve altında iç çamaşırıyla yatak odasındaki bilgisayarın karşısına geçti.

Ancak arkasındaki aynayı farketmeyen Bart De Wever'in çıplak bacakları ve toplanmamış yatağı ekrana yansıdı.

Radyo suncusu Kim Debrie'nin, "Sayın De Wever, gömleğimiz çok şık ama biraz dikkatim dağıldı, siz iç çamaşırıyla mı oturuyorsunuz?" demesi üzerine şaşıran N - VA lideri, "Bunu nereden anladınız?" diye sordu.

Daha sonra arkasındaki aynayı farkeden Belçikalı politikacı, "Kahretsin, aynayı hesaba katmadım. Yeni yıl, utanç verici bir anla başladı. Bunu uzun süre unutmayacağım" diye konuştu. De Wever, izleyicilerden özür diledi.