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Belçikalılar ucuz alışveriş için Fransa'ya gidiyor

08.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçikalılar ucuz alışveriş için Fransa'ya gidiyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika ile Fransa'daki süpermarketler arasında gıda, içecek ve deterjan gibi çeşitli ürünlerin fiyatlarında yüzde 20'nin üzerinde fark ortaya çıkması nedeniyle Belçikalılar daha ucuz alışveriş için Fransa’ya gidiyor.

Yerel basınında yer alan habere göre, Belçika ile Fransa arasında süpermarketlerdeki pek çok ürün arasında büyük fiyat farkı bulunuyor.

Fransa'daki marketlerde çoğu ürün Belçika’dan daha uyun fiyata satılıyor.

Ekmek, müsli, reçel, peynir, yoğurt, pizza, buzlu çay ve çamaşır deterjanı gibi seçilen 150 ürünün Belçika ile Fransa'daki satış fiyatı arasında ortalama yüzde 21,48'lik bir fark bulunuyor.

Fransa'dan 613 avroya alınabilen toplam 150 ürün, Belçika'da 781 avroyu buluyor.

Belçikalı tüketiciler de daha uygun alışveriş için Fransa'ya gidiyor.

Ayrıca iki ülke arasında akaryakıt fiyatlarında litrede 36 sentlik fark bu durumu daha da karlı bir hale getiriyor.

Özellikle sınıra yakın bölgelerde yaşayan Belçikalılar alışverişleriyle birlikte araçlarına yakıtı da Fransa'dan alarak daha fazla tasarruf ediyor.

Belçika tarafındaki marketler ve akaryakıt istasyonları da bu durumdan rahatsız oluyor.

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Belçika Fransa Akaryakıt alışveriş gıda ucuz ürün

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