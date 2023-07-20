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Belediye anonsunu duyan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! "DNA testi yaptırmak isteyenler..."

20.07.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz saatlerinde Artvin'de yaşanan olay kısa sürede gündem oldu. Borçka Belediyesi'nin yaptığı anons hem korkuttu hem şaşırttı. Köylüler dere kenarında insana ait bir ayak parçası buldu. Belediye anonsunda bunu duyan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aynı anons Kemalpaşa ve Hopa ilçeleri tarafından da yapıldı.

Belediye anonsunu duyan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! "DNA testi yaptırmak isteyenler..."

Artvin’in Borçka ilçesinde bugün Karşıköy köyünde dere kenarında insana ait ayak parçası bulundu. Belediye hoparlörlerinden yapılan insana ait ayak parçası bulunduğu anonsunu duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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KÖYLÜLER BULDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy köyü dere kenarında bugün köylüler tarafından bir insana ait ayak parçası bulundu. Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, Borçka Belediyesi’ne anons yapılması için konuyla ilgili başvurulması üzerine belediye hoparlörlerinden duyuru yapıldı.

ANONS ŞOKE ETTİ

Kaybolan bir vatandaşa ait olma olasılığına karşın DNA testi için yapılan anons şaşkınlığa sebep oldu. Yapılan anonsta “Artvin Borçka ilçesinde insana ait bir ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin Artvin Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaatta bulunmaları duyurulur” denildi.

Öte yandan anons Kemalpaşa ve Hopa ilçeleri belediyelerinden de yapıldığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Borçka anons

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