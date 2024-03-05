Belediye başkan adayı ağacın altında kaldı! Ayağı kırıldı, oğlunun durumu ağır

Talihsiz olayın adresi Burdur... Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olan Adnan Ersan, seçim çalışmaları kapsamında birtakım ziyaretler için oğlu Taha Ersan ile sokağa çıktı.

AĞACIN ALTINDA KALDILAR

Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan ve Taha Ersan itfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Adnan Ersan ve oğlu Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adnan Ersan’ın ayağında kırık olduğu öğrenilirken, Taha Ersan’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. (İHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





