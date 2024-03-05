HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Belediye başkan adayı ağacın altında kaldı! Ayağı kırıldı, oğlunun durumu ağır

Belediye başkan adayı ağacın altında kaldı! Ayağı kırıldı, oğlunun durumu ağır

05.03.2024 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan, oğluyla birlikte talihsiz bir olay yaşadı. Şiddetli rüzgar sebebiyle baba oğulun üzerine ağaç devrildi. Ersan'ın ayağı kırıldı, oğlunun durumu ise ağır.

Belediye başkan adayı ağacın altında kaldı! Ayağı kırıldı, oğlunun durumu ağır

Talihsiz olayın adresi Burdur... Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olan Adnan Ersan, seçim çalışmaları kapsamında birtakım ziyaretler için oğlu Taha Ersan ile sokağa çıktı.

7c91a25a-bbe9-474e-88c8-b4ff431a7351

AĞACIN ALTINDA KALDILAR

Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan ve Taha Ersan itfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Adnan Ersan ve oğlu Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

a0529993-9eb0-4a1d-ad16-ba407111dc42

Adnan Ersan’ın ayağında kırık olduğu öğrenilirken, Taha Ersan’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. (İHA)

ac1c2e91-dd93-4dc2-9c54-3c1957c4405bBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Naci Görür söyledi, hazırlık başladı! Prof. Dr. Naci Görür söyledi, hazırlık başladı!
Cinayet gibi kazada tepki çeken iddiaCinayet gibi kazada tepki çeken iddia
Türk cerrahtan çığır açacak yenilik: Ameliyatsız yok ediyor!Türk cerrahtan çığır açacak yenilik: Ameliyatsız yok ediyor!
Anahtar Kelimeler:
Burdur saadet partisi
En Çok Okunan Haberler
Yer Konya… ‘Türkiye ve dünya için heyecanlandıran bir buluş’ diyerek duyurdular!

Yer Konya… ‘Türkiye ve dünya için heyecanlandıran bir buluş’ diyerek duyurdular!

Filistin'de insanlık tarihini utandıracak fotoğraf!

Filistin'de insanlık tarihini utandıracak fotoğraf!

Kocasını uyutup dans etti! "Bu kadarı fazla"

Kocasını uyutup dans etti! "Bu kadarı fazla"

%0 faizli 6 taksitli 30.000 TL fırsatını kaçırmayın!

%0 faizli 6 taksitli 30.000 TL fırsatını kaçırmayın!

Sosyal medyadaki 'matematik' iddiaları doğru mu?

Sosyal medyadaki 'matematik' iddiaları doğru mu?

Araç sahipleri dikkat! AYM'den yeni karar: O düzenleme iptal edildi

Araç sahipleri dikkat! AYM'den yeni karar: O düzenleme iptal edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.