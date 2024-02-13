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Belediye başkan adayına şok protesto! Binanın önüne gübreyi boşalttı: 'Bizim işimizi bitirsin, ondan sonra gelsin'

13.02.2024 16:25 | Son Güncelleme:
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Bursa'da CHP'nin belediye başkan adaylarından Sadi Aktaş'a yönelik akılalmaz bir protesto gerçekleşti. Çiftçi Emin Serin, emekli olamamasından sorumlu tuttuğu Aktaş'a tepkiliydi. Traktörüne gübre yükleyen çiftçi, Aktaş'ın istifa ettiği ziraat odasının önüne gelip yükünü boşalttı. Çiftçi Serin gözaltına alınırken hayret ettiren olayla ilgili açıklama geldi.

Belediye başkan adayına şok protesto! Binanın önüne gübreyi boşalttı: 'Bizim işimizi bitirsin, ondan sonra gelsin'

Sadi Aktaş, Yenişehir Belediye başkan adayı olmak için İlçe Ziraat Odası Başkanlığı’ndan istifa etmişti. Oda başkanı olduğu dönemde ise Emin Serin adlı çiftçi, emekli olamamasının nedeni gördüğü Sadi Aktaş'a tepkisini gübre ile gösterdi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. 25 yıl ödediği emeklilik primlerinin kayıtlarının, ziraat odasınca hatalı kaydedildiği gerekçesiyle emekli olamadığını iddia eden çiftçi Emin Serin, Yenişehir Belediye başkan adayı olmak için İlçe Ziraat Odası Başkanlığı’ndan istifa eden Sadi Aktaş'a tepki gösterdi.

TRAKTÖRE YÜKLEYİP BİNANIN ÖNÜNDE DÖKTÜ

Kırsal Koyunhisar Mahallesi'ndeki ahırından traktörün römorkuna yüklediği hayvan gübresi ile ziraat odası binasının önüne gelen Serin, gübreyi, odaya ait resmi araca ve sokağa dökerek, “Bizim işimizi bitirsin, ondan sonra gelsin. Gelip bir de köyümüzden oy istiyor” sözleriyle tepki gösterdi.

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SOKAKTAN GÜBRE TEMİZLENDİ

Oda görevlilerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan Emin Serin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, sokağa dökülen gübre incelemenin ardından temizlendi.

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ODA BAŞKANI: DAVA SÜRECİ ALEYHİNE ÇIKMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yenişehir Ziraat Odası Başkan Vekili Ayhan Ay, "Olay zaten yargıya intikal etmiştir, bundan sonra süreç devam edecektir. Çok üzücü bir konu, bunun odamızla herhangi bir ilgisi yoktur. Kendisi bizi mahkemeye de verdi ama dava süreci aleyhine çıktı” dedi.

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(DHA) Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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