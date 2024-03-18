Belediye Başkanı adayı Hüseyin Karakaya projelerini bir bir sıraladı: "Kartal kaderine terk edildi, yeniden zirveye çıkacak"

AK Parti Kartal Belediye başkan adayı mimar Hüseyin Karakaya, Kartallılarla buluşmaya devam ediyor. Prestij projeleri ile oldukça iddialı olan Karakaya, Kartal’ı başta İstanbul olmak üzere çevre illerin de uğrak yeri haline getireceğinin altını çizdi. Kentsel dönüşüm vurgusuyla yola çıkan Karakaya, akıllı şehircilik, sürdürülebilir çevre, altyapı, sosyal belediyecilik, kültür sanat, gençlik, spor, eğitim ve turizm projeleriyle kamuoyunun karşısına çıktı.

"KARTAL KADERİNE TERK EDİLDİ"

Kartal’ın çevresindeki 5 ilçenin Kartal’dan ayrılarak kurulduğunu ifade eden başkan adayı Karakaya “Yıllar içerisinde Kartal, bu ilçelerin de gerisine düşerek adeta kaderine terk edildi. Mevcut CHP'li belediye başkanı beş yıl önce açıkladığı projelerin %20'sini ancak hayata geçirebildi. Şimdi Kartal halkının aklıyla alay edercesine 'Daha yapacak çok işimiz, hayata geçireceğimiz projelerimiz var' diyor. Doğru söylediği tek şey bu. Yapacak çok işi var çünkü söz verdiği vaatlerin yüzde 80’ini yapmadı. Vaatler hayal olmaktan öteye geçemedi.” şeklinde konuştu.

CHP’li yönetimin Kartal halkından kesinlikle kötü not alacağına yürekten inandığını belirten Karakaya; "Kartal halkı bu kötü gidişata 31 Mart'ta son verecek, bizim yönetimimizle Kartal yeniden zirveye çıkacak" dedi.

KARTAL GÖZÜ SEYİR TERASI

Karakaya'nın projelerinden bazıları ise şunlar:

Karakaya’nın projelerinin başında Kartal Gözü Seyir Terası ve Sosyal Tesisleri geliyor. Karakaya, projeyle deniz üzerine camekandan inşa edilecek tesis ile denizin içerisinde yüzen balıkların dahi görülebileceğini, aynı şekilde Adalar ve Yalova, Kartal şehir merkezi ve gökyüzünün bir yudum çay ve kahve eşliğinde izlenebileceğini, tesisin Kartal’ın turizmine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacağını, İstanbul’a da yeni bir turizm simgesi kazandıracağını vadediyor.





AYDOS ORMANI KENT PARKI

Karakaya’nın İstanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Ormanı için de projesi hazır. Aydos Gölü’nün yanında inşa edilecek Göl Sosyal Tesisleri ile Kartallılara göl kenarında sakin, doğayla iç içe ve uygun fiyatlı hizmet vadediliyor. Kendisi de paraşütçü olan Karakaya, Aydos Ormanı’na yamaç paraşütü alanı kazandırmayı da vadediyor.





TAŞ OCAĞI MİLLET BAHÇESİ

Karakaya Esentepe’deki Taş Ocağı’nı millet bahçesi yapmak için hazır. Kazanması durumunda; Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülecek proje ile tam 313 bin metrekare büyüklüğünde Millet Bahçesi inşa edilecek. Proje çalışmalarının çoktan başladığını duyuran Karakaya, buraya 4.200 adet ağaç dikilerek Kartal’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını önemli ölçüde arttıracaklarını ifade ediyor.





KARTAL SPOR STADYUMU

Kartalspor’u hak ettiği yere taşıyacağını ifade eden Karakaya, “Şehrimize yakışacak Kartal Stadyumu’nu Kartalımıza kazandıracağız” dedi. 14 Mart’ta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Kartal Stadyumu’nun yapılacağı yeri inceleyen Karakaya, Kartal’ı sporcu merkezi yapma konusunda iddialı.





KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm konusunu Kartallıların lehine çözeceklerini ifade eden Karakaya, Kartal’ın 20 mahallesinde 20 ayrı dönüşüm ofisi kurmayı vadediyor. Tüm binaların risk analizini ücretsiz yapacaklarını söyleyen Karakaya, “5 yıl içerisinde 20 bin bağımsız bölümü dönüştürerek depreme dayanıklı ve modern haneleri inşa edeceğiz. Kartal’da tek bir tane riskli yapı bırakmamaya kararlıyız” dedi.





KARTAL SPOR MEYDANI

Kartal’ı sporun markası haline getireceğini vurgulayan Karakaya, “İstanbul’un en eski merkez ilçelerinden bir tanesi Kartal… Hayallerin ve yolların kesiştiği Kartal'ımızı yeniden merkez yapacak, Kartal Spor Meydanı, Yaşam Çarşısı ve Yeraltı Katlı Otopark Projesi şehrimize prestij katacak” dedi.

KAPALI PAZAR YERİ

Kartal’ın ihtiyaçlarını bir bir belirlediklerini ifaden Karakaya, “Kartal'ımızın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan kapalı semt pazarlarımızı hayata geçiriyoruz. Mahallelerimizde halkımızın daha rahat ve konforlu alış-verişlerini yapabilecekleri modern ve kapalı semt pazarları inşa ederek, Kartallılar için pazara gitmeyi bir eziyet olmaktan çıkaracağız” diyerek bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.



KENT KÜTÜPHANESİ

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen Karakaya, “İnşa edeceğimiz kütüphanelerde bulunan zengin kitap koleksiyonları, öğrencilere çalışma alanları ve modern teknolojik imkânlar sunarak güçlü bir öğrenme ortamı oluşturacak. Ayrıca düzenlenecek etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 proje ve 2024 için de 24 prestij projesi hazırlayan Karakaya, Kartallılara projelerini anlatmayı sürdürüyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





