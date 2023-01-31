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  4. Belediye Başkanı gözaltına alınmıştı! Gökçeada Belediyesinde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuyla ilgili İYİ Parti'den açıklama: "Sürpriz değil"

Belediye Başkanı gözaltına alınmıştı! Gökçeada Belediyesinde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuyla ilgili İYİ Parti'den açıklama: "Sürpriz değil"

31.01.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen ve Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de dahil olduğu 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından İYİ Parti'den konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Sayın Çetin'in hakkında herhangi bir soruşturma var ise bu kendisine bildirilebilir ve kendisi de ifade vermekten kaçınmazdı. Seçilmiş ve yeri belli bir belediye başkanını sabahın erken saatlerinde gözaltına almak, başlı başına siyasi bir adımdır" dendi.

Belediye Başkanı gözaltına alınmıştı! Gökçeada Belediyesinde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuyla ilgili İYİ Parti'den açıklama: "Sürpriz değil"

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlediği operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B.'nin gözaltına alınmasıyla ilgili İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde Gökçeada Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin ve bazı belediye personelinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığını öğrendik. Gökçeada Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin, Gökçeada halkının teveccühüne mazhar olmuş ve oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Sayın Çetin'in hakkında herhangi bir soruşturma var ise bu kendisine bildirilebilir ve kendisi de ifade vermekten kaçınmazdı. Elbette hukuka ve adalete güveniyoruz. Ancak, bu soruşturmanın gözaltı operasyonu ile yürütülüyor olmasını manidar buluyoruz. Seçilmiş ve yeri belli bir belediye başkanını sabahın erken saatlerinde gözaltına almak, başlı başına siyasi bir adımdır. Mevcut iktidarın hukuku siyasallaştırdığı ve siyasi ikbali için araç olarak kullandığı böyle bir dönemde, yaşananlar sürpriz değildir. Eğer ortada bir suç var ise bunun da hukuka uygun şekilde soruşturulması gerekir. İYİ Parti olarak bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Gökçeadalıların da bizlerin de Ünal Çetin başkanımıza güvenimiz tamdır. Seçimlere yakın Millet İttifakı belediyelerine yönelik zamanlaması manidar operasyonu maşeri vicdana havale ediyor, Millet İttifakı belediyelerine yönelik bu tür itibarsızlaştırma gayretlerine müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

(DHA)

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