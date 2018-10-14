AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde, AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), Yenimahalle TOKİ girişinde kendi aracının içerisinde 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada, başından silahla vuruldu.
Ağır yaralanan Sungur'u, arkadaşları başka bir araçla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.
Sungur'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri aracın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.
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