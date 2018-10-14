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AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 21:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesininde AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu, 2 arkadaşı ile birlikte oturduğu araçta silahla başından vurularak yaralandı.

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde, AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), Yenimahalle TOKİ girişinde kendi aracının içerisinde 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada, başından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Sungur'u, arkadaşları başka bir araçla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sungur'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri aracın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
chpliyim Allah c.c. yardik etsin umarim ayaga kalkar gencecik cocuk ailesine bagislar rabbim insallah
Konu siyasete çıkmaksızın şöyle bir durum söyliyim. Bu adamı sırf babası akp belediye başkanı diye vurmadılar. Arkadaşlarıyla Allah bilir ne bok yediler, kim bilir hangi belaya bulaştılar derken böyle bir olay oluyor. Allah acil şifalar versin. AMİN
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