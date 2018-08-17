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Belediye başkanı polisi itekledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, CHP’li belediyeyi protesto yürüyüşü sırasında polisi omuzundan iteklediği iddia edilen belediye başkan yardımcısı hakkında soruşturma açıldı.

Belediye başkanı polisi itekledi!

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir grup vatandaş belediyenin görevini yapmadığını ileri sürerek sokakta yürüyüş yaptı. Yürüyüşte Marmaraereğlisi Belediye Başkanı istifaya davet edildi. Yürüyüşün sona erdiği eski belediye binası önünde, yürüyüş yapan vatandaşlar ile belediye yetkilileri arasında gergin anlar yaşandı.
O sırada olay yerine gelen polis ekipleri de gerginliği yatıştırmak için tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

OMZUNDAN İTEKLEDİ

Polisin sakinleştirme çabaları esnasında Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz'ın, komiser yardımcısını omuzundan itekleyerek, engel olmaya çalıştığı iddia edildi.
Olayla ilgili komiser yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Marmaraereğilisi Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(HLD-MK-Y)

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Anahtar Kelimeler:
Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz Tekirdağ polis

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