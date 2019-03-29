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Belediye Başkanı son mesai gününü anı duvarında tamamladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Tokat’ta Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki son mesai gününü, eski belediye başkanlarının fotoğraflarının olduğu duvara astırdığı kendi fotoğrafının önünde basın açıklaması yaparak tamamladı.Tokat’ın Zile ilçesinde 2009-2019 tarihleri arasında Ak Parti’den Belediye Başkanı olarak görev yapan Lütfi Vidinel, 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmayacağını açıklamış ve seçimlere girmemişti.

Tokat’ta Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki son mesai gününü, eski belediye başkanlarının fotoğraflarının olduğu duvara astırdığı kendi fotoğrafının önünde basın açıklaması yaparak tamamladı.
Tokat’ın Zile ilçesinde 2009-2019 tarihleri arasında Ak Parti’den Belediye Başkanı olarak görev yapan Lütfi Vidinel, 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmayacağını açıklamış ve seçimlere girmemişti. Başkan Vidinel, yerel seçimler öncesindeki son mesai gününü, Zile Belediye binasında bulunan bugüne kadar ilçede belediye başkanlığı yapmış isimlerin fotoğraflarının yer aldığı anı köşesinde tamamladı. Üzerinde "Varlığım halkımızın varlığına armağan olsun" yazan ve görev yaptığı 10 yıllık sürenin belirtildiği fotoğrafın önünde basın açıklaması yapan Başkan Vidinel, "10 yıl boyunca şehrimizi Belediye hizmetleri, yatırımları, talepte bulunduğumuz hükümetimizin yatırımları ile halkımızın içinde yaşıyor olmaktan dolayı keyif duydukları, zevk aldıkları, her alanda güzel ve yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için bir takım anlayışıyla çalışmaya özen gösterdim. Hükümetimizin, teşkilatımızın, personelimizin, STK’ların, halkımızın desteği ile hepsinin ayrı bir hikayesi olan 110 eserin altına imza attım. Hiçbir zaman tatil, izin, mesai anlayışım olmadı. 10 yılda bir ay izin kullanmadım. Şehrimizin sokaklarıyla kimseyi ötekileştirmeden insanları ile bütünleştim. Hükümet yatırımlarının gerçekleşmesi için Ankara-Zile arası mekik dokudum toplam 600 bin kilometre yol yaptım. Kabiliyetim derecesinde, imkanları, şartları sürekli zorlayarak taş taş üzerine koymaya çalıştım. Yüksek performansla çok çalıştık. Maalesef hizmet edenlerin ve hizmete talip olanların karşılaştığı dedikodulara ve tezgahlara rağmen büyük bir sabırla, inançla asla ve asla maddi çıkarım olmadan, vicdan ve yasal zemin üzerinde halkımıza hizmetkar oldum. İdeoloji ve dava adamlığı kimliğimden taviz vermedim. Davam, Türk devletinin, Türk Milletinin daha güçlü, daha bağımsız, dünyada daha etkin olma davasıdır. Sorumluluğumdaki ilçemin sorunlarını çözerek yatırımlarla değişim ve gelişimle çoktan hak ettiği yere ulaşma davasıdır. Yerel yönetim anlayışımda mevcut meselelere çözüm ürettim, sorunlar yumağı oluşmaması için zor olanı tercih ederek doğrudan hizmete yönelik, kişi siyaseti değil; Kıblesi insan olan, teknik siyaseti tercih ettim. Her işe yasal ve bilgi temelinde başlayıp kararlılıkla yol aldım. Onurlu Belediye Başkanlığı görevini yaparken gün geldi hep birlikte güldük, gün geldi omuz omuza verdik, gün geldi birlikte üzüldük, gün geldi proje ve yatırımlarımızın heyecanını birlikte yaşadık. Zile’de tüm yüzler gülsün diye gayret ederken güzel anılar biriktirdik. Aile kararı ile bir yıl önce üçüncü dönem için tekrar aday olmamaya karar verdim. Zile’de atılacak her hizmet adımına bundan sonra da yürekten destek olacağım. Halkımızın kararı ile seçilecek Başkanımıza, Meclis üyelerine, İl Genel Meclis Üyelerine, muhtarlara başarılar diliyorum. Görevler, makamlar gelir geçer; ancak geriye ailemize, çocuklarımıza bırakacağımız onur, izzet ve şeref kalır. 10 yıl boyunca sarf ettiğimiz emeğimiz, göz nuru eserlerimiz, hakkımız, son zerresine kadar helal olsun. Sizlerden de hakkınızı helal etmenizi bekliyor, dua diliyorum. Her son yeni bir başlangıçtır" şeklinde konuştu.

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