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Belediye başkanının çağrısı sosyal medyada gündem oldu: "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar"

07.07.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yaptığı çağrı sosyal medyanın dikkatini çekti. Twitter hesabı üzerinden çağrıda bulunan Pekyatırmacı, belediye binasının önündeki 'Selçuklu' yazısının 'L' harfinin yerinde olmadığı bir fotoğrafını paylaşıp, "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" dedi. Belediye başkanının "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" şeklindeki paylaşımı binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Belediye başkanının çağrısı sosyal medyada gündem oldu: "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın paylaşımı sosyal medyanın dikkatini çekerek gündeme girdi.

"BİZİM L’Yİ KİM ALDIYSA GETİRSİN ARKADAŞLAR"

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, belediye binasının önündeki 'Selçuklu' yazısının 'L' harfinin yerinde olmadığı bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşıp, paylaşımına "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" notunu düştü.

pekyatırmacı tweet

MURAT KEKİLLİ'DEN GÜLÜMSETEN YANIT: "BENİM SOYADIMDA 2 TANE VAR BAŞKANIM..."

Belediye başkanının paylaşımı binlerce beğeni alırken, ünlü şarkıcı Murat Kekilli de Pekyatırmacı'nın paylaşımına yanıt verdi.

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Kekilli verdiği yanıtta, "Benim soyadımda (KEKILLI) 2 tane var başkanım, feda olsun Konya’mıza. Üzüldüğünüz şeye bakın!" ifadelerini kullandı. Pekyatırmacı ise Murat Kekilli'ye teşekkür etti.

'Selçuklu' yazısının 'L' harfinin ise çalındığı öne sürüldü.

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Konya Selçuklu Murat Kekilli

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