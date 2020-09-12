Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarptı: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar yönetimindeki otomobil, önündeki Mustafa Ekin'in kullandığı iş makinesine çarptı.

BELEDİYE BAŞKANI İLE BİRLİKTE 7 YARALI

Kazada otomobil hurdaya dönerken, Belediye Başkanı Akpınar ile birlikte 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





