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Belediye başkanıyla işçi arasında gergin anlar! Avcılar Belediyesi'ndeki greve damgasını vurdu: "Sen kes lan, kimsin sen!"

19.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Avcılar Belediyesi'nde yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca belediye işçileri dün greve başladı. Belediyeden yapılan açıklamada "Uzlaşmayan taraf sendikanın Ankara'daki yöneticileri olmuştur" dendi. İşçilerin grevine ise Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin işçilerle yaşadığı gerginlik damga vurdu. Hançerli ile grevdeki işçiler arasında karşılıklı sert sözler sarf edildi.

Belediye başkanıyla işçi arasında gergin anlar! Avcılar Belediyesi'ndeki greve damgasını vurdu: "Sen kes lan, kimsin sen!"

Avcılar Belediyesi işçileri 22 Haziran'da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinden bekledikleri sonucu alamadı. Bunun üzerine işçiler belediye binası önünde davul, zurna eşliğinde halaylı greve başladı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli akşam saatlerinde işçilerin yanına geldi. Burada grevin hak olduğunu savunup "İşçinin hakkını vereceksin" diyen bir işçiye Hançerli'nin "Kes" demesi üzerine işçi de "Sen kes lan, sen kimsin" şeklinde karşılık verdi. Sözlü tartışmanın ardından kalabalık arasında bir süre gergin anlar yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

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"GENELLİKLE UZLAŞMAZ TAVIR SERGİLEYEN İŞVEREN OLURDU"

Belediyenin personel şirketi Bathonea Yapı AŞ ile Belediye İş Sendikası arasında 22 Haziran'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı belirtilen açıklamada sendika kararı doğrultusunda dün itibarıyla grev sürecinin başlatıldığı belirtilmişti.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde genellikle uzlaşmaz tavır sergileyenin işveren olduğu dünyamızda Belediyemizdeki görüşmelerde anlaşılmaz bir şekilde uzlaşmayan taraf sendikanın Ankara'daki yöneticileri olmuştur. Bu tutum oldukça manidar ve hayatın olağan akışına aykırıdır."

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"AYNI İYİ NİYET VE KARARLIĞI SENDİKADAN BEKLİYORUZ"

Sosyal demokrasi anlayışı gereğince sendikanın grev kararına saygı duyulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yine sendikadan en temel hak olan çalışma hakkına saygı duymasını bekliyoruz. Günümüzün ağır ekonomik koşulları karşısında tüm emekçilerimizi korumak ve aynı zamanda Avcılar halkımızın huzur ve güven içinde hizmet almalarını sağlamak üzere tüm çaba ve imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını vermek için tüm iyi niyetimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı iyi niyet ve kararlılığı da sendikadan bekliyoruz."

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BELEDİYE BAŞKANIYLA İŞÇİDEN KARŞILIKLI SERT SÖZLER

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, akşam saatlerinde grev yapan işçilerin yanına gitti. Etrafında kalabalık toplanan Hançerli, "Grev haktır, yasal haktır, greve saygılıyım" diyerek konuşmaya başladığı sırada bir işçi araya girerek "Başkan, grev haktır. Hakkını vereceksin işçinin" diyerek bağırdı.

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Bunun üzerine Hançerli, işçiye öfkeli bir şekilde "Kes, kes lan" diyerek çıkıştı.

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İşçi ise Hançerli'ye "Sen kes lan! Sen kimsin? Terbiyesizlik yapma!" şeklinde karşılık verdi.

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Yaşanan gergin anlar kameralara da yansıdı.

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TOPLU SÖZLEŞMEDE ANLAŞAMAYAN İŞÇİLER GREVE GİTTİ

Avcılar Belediyesi işçileri, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine dün grev başlatmışlardı.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube ile Avcılar Belediyesi şirketi Bathonea Yapı AŞ adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir süredir anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler, Belediye binası önünde toplanarak davul ve zurna eşliğinde halay çekmişlerdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi grev Avcılar Belediyesi
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