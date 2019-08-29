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Belediye işçisi kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, vidanjörü yönlendirmek isterken otomobilin çarptığı belediye işçisi Osman Küçükergün (44) yaşamını yitirdi.

Belediye işçisi kazada öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, vidanjörü yönlendirmek isterken otomobilin çarptığı belediye işçisi Osman Küçükergün (44) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Uşak- Sivaslı karayolu Muharremşah köyü kavşağında meydana geldi. Uşak Belediyesi'ne ait vidanjörün geri manevra yapmasına yardımcı olan, belediye şirketi Uşak Taş İşletmeciliği A.Ş. işçisi Osman Küçükergün'e, Sivaslı yönünden il merkezi yönüne giden Remzi Işık (76) kontrolündeki 64 SB 318 plakalı otomobil çarptı. Küçükergün otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 20 metre yolda sürüklendi. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Küçükergün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Otomobil sürücüsü Remzi Işık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Belediye işçisi kazada öldü

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